رابط التسجيل في منفعة دخل الأسرة 2024 سلطنة عمان وأهم الشروط المطلوبة

أعلن صندوق الحماية الاجتماعية داخل سلطنة عمان عن رابط التسجيل في منفعة دخل الأسرة، والذي سيقدم المواطنين من خلاله طلباتهم للتقديم في المنحة، كما أتاح الصندوق فرصة التقديم لمختلف الفئات والتي شملت كبار السن والأطفال، ذوي الإعاقة، والمطلقات والأرامل، وانطلقت هذه المنفعة من واقع معيشي صعب وجاءت لتقديم دعم مالي شهري للأسر التي تعاني من الفقر وسوء الأحوال المعيشية، وذلك بالتأكيد تبعًا لبعض الشروط والمعايير التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه.

رابط التسجيل في منفعة دخل الأسرة 2024 عمان

من خلال الرابط الخاص بـالتسجيل في منفعة دخل الأسرة، يجب القيام بالخطوات الآتية لتتمكن من التقديم في المنجة:

الولوج إلى الرابط الرسمي لصندوق الحماية الاجتماعية.

ستظهر أمامك ثلاث فئات هم كبار السن والطفولة، ذوي الإعاقة، الأيتام والأرامل، اختر الفئة التي تنتمي إليها.

إدخال كافة البيانات المطلوبة في استمارة تقديم الطلب، مثل الرقم الوطني ورقم الهاتف وتاريخ انتهاء بطاقة الهوية.

إيضاح كل ما يتعلق بالدخل الشهري الخاص بالمتقدم.

إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة، انقر على أيقونة ” تسجيل”.

شروط التسجيل في منفعة دخل الأسرة

أن يحمل المتقدم الجنسية العمانية.

شرط الإقامة داخل السلطنة العمانية للمرأة الأرملة الغير عمانية والمتزوجة من مواطن عماني.

تقديم كل ما يُثبت الحالة المالية للأسرة.

عدم تجاوز دخل الأسرة الحد المانع من الحصول على الدعم.

وجود لدى الأسرة المتقدمة طفل واحد كحد أدنى، ويكون في إحدى المراحل التعليمية.

تقديم ما يكشف عن الدخل والأصول المالية في استمارة تقديم الطلب.

الأوراق اللازمة للتسجيل في منفعة دخل الأسرة

صور من بطاقة الهوية لكافة أفراد الأسرة.

تقديم أي من عقد الزواج أو عقد الطلاق.

تقديم شهادة الوفاة إذا كانت موجودة.

إرفاق رخصة العمل إن وُجدت.

تقديم ما يوضح المؤهل الدراسي.

ما هي قيمة دعم منفعة دخل الأسرة؟

يتم حساب قيمة الدعم للأسرة من خلال ضرب الجذر التربيعي لعدد أفراد الأسرة × 115 ريال عماني، فجاءت على النحو التالي: