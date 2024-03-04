عبر كوكل درايف.. تحميل اسماء عقود وزارة التربية 2024 pdf والاستعلام برقم الطلب mlazemna

سبق أن تم الإعلان عن فتح التقديم على مسابقة معلمين ومدرسين، وذلك على صفة عقد، حيث الوظائف المطلوبة حوالي 6000 درجة وظيفية وذلك للمعلمين والمردسين، حيث العمل في المديريات العامة للتربية العراقية في تخصصات مُعينة من أجل سد الوظائف الشاغرة، ونوضح لكم اسماء عقود وزارة التربية 2024 بعد أن أعلنت بعض المحافظات أسماء المتقدمين وبياناتهم المقبولين.

اسماء عقود وزارة التربية 2024

يمكن للمواطنين والمواطنات المتقدمين في مسابقة عقود وزارة التربية من الذكور والإناث الاستعلام عن نتيجة القبول، حيث تحميل كشوفات المشمولين عبر كوكل درايف، حيث سبق أن تم المطالبة بعدد من المتقدمين في تخصصات الإنجليزي واللغة العربية والرياضيات والكيمياء والأحياء والفيزياء، حيث سد الاحتياجات المهنية وأيضًا شواغر المدراس، وتم الإعلان عن المواطنين المقبولين وتم قبول من تتوافر به ضوابط تقديم العقود، والتي تأتي الضوابط على النحو التالي:

الاستعلام عن اسماء عقود وزارة التربية 2024

يمكن للمتقدمين الاستعلام عن أسماء المقبولين في عقود وزارة التربية العراقية من خلال الخطوات التالية:

الولوج إلى صفحة كوكل درايف الموجود بها النتيجة، والتي يمكن تحميلها من موقع نتائجنا.

الموجود بها النتيجة، والتي يمكن تحميلها من موقع اختيار ما بين “المعلمين- المدرسين- معلم جامعي”.

اختر بعدها تربية المحافظة على سبيل المثال “تربية ميسان”.

عليك اختيار المنطقة والمادة وإناث أو ذكور، وبعدها ستقوم بتحميل كشف النتيجة، ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال رقم الطلب.

وبكل تأكيد بعد الإعلان عن الأسماء سيتم إتاحة الاعتراض على النتائج، بحيث يحصل كل متقدم على حقه كاملًا وحال وجود أي خطأ، سيحصل على الوظيفة في التخصص المطلوب.