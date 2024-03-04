أخبار سارة للموظفين .. موعد صرف مرتبات مارس 2024 بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات مارس 2024 بالزيادة الجديدة، ستصدر مرتبات شهر مارس 2024 في موعده المحدد، وتتزامن هذه الزيادة مع حلول شهر رمضان 2024، يثير العديد من الموظفين في القطاعين العام والخاص فضولهم حول تقديم موعد صرف المرتبات وزيادتها الجديدة، التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، يأتي ذلك في إطار حزمة واسعة للحماية الاجتماعية تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

سيتم إيداع مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة للمواطنين في الفترة من 21 مارس إلى 27 مارس 2024، حتى الآن، يظل صرف المرتبات في مواعيدها المعتادة، دون وجود أي قرار من وزارة المالية بتقديمها قبل حلول شهر رمضان الكريم، حيث سوف يتم الصرف بالزيادة الجديدة المقرر لها 15% بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء على جميع للعاملين بالدولة في جميع القطاعات العامة والخاصة.

جدول مرتبات العاملين بعد زيادة الجديدة