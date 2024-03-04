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أخبار سارة للموظفين .. موعد صرف مرتبات مارس 2024 بالزيادة الجديدة
مرتبات شهر مارس
موعد صرف مرتبات مارس 2024 بالزيادة الجديدة، ستصدر مرتبات شهر مارس 2024 في موعده المحدد، وتتزامن هذه الزيادة مع حلول شهر رمضان 2024، يثير العديد من الموظفين في القطاعين العام والخاص فضولهم حول تقديم موعد صرف المرتبات وزيادتها الجديدة، التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، يأتي ذلك في إطار حزمة واسعة للحماية الاجتماعية تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة
سيتم إيداع مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة للمواطنين في الفترة من 21 مارس إلى 27 مارس 2024، حتى الآن، يظل صرف المرتبات في مواعيدها المعتادة، دون وجود أي قرار من وزارة المالية بتقديمها قبل حلول شهر رمضان الكريم، حيث سوف يتم الصرف بالزيادة الجديدة المقرر لها 15% بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء على جميع للعاملين بالدولة في جميع القطاعات العامة والخاصة.
جدول مرتبات العاملين بعد زيادة الجديدة
- بعد تطبيق الزيادة الجديدة، يصل مرتب موظفي الدرجة الوظيفية الممتازة في شهر مارس 2024 إلى 12,200 جنيه.
- بينما يتلقى موظفو الدرجة الرابعة 7,000 جنيه، والدرجة الخامسة 6,500 جنيه
- فيما يبلغ مرتب موظفي الدرجة السادسة 6,000 جنيه، والدرجة الأولى 8,200 جنيه، والدرجة الثانية 8,000 جنيه.
- أما موظفو الدرجة الثالثة فيحصلون على 7,500 جنيه، بينما يتلقى موظفو الدرجة العالية 10,200 جنيه.
- وموظفو درجة المدير العام 9,200 جنيه في شهر مارس.