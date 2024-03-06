حمادة هلال ناوي يرعبنا في مسلسل المداح الجزء الجديد القنوات الناقلة للمسلسل رمضان 2024

مسلسل المداح الجزء الجديد القنوات الناقلة، يعتبر مسلسل المداح من أكثر المسلسلات الناجحة على مدار السنوات الأخيرة ولذلك يتساءل العديد عن مسلسل المداح الجزء الجديد القنوات الناقلة، حيث لقي المسلسل نجاحا كبيرا منذ بداية عرض الجزء الأول في رمضان عام 2021 والذي يقوم ببطولته الممثل والمغني حمادة هلال بجانب عددا من النجوم الكبار.

مسلسل المداح الجزء الجديد القنوات الناقلة

يتصدر عنوان مسلسل المداح الجزء الجديد القنوات الناقلة عناوين محركات البحث على جوجل وعلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعتبر المسلسل من أكثر المسلسلات الرمضانية التي ينتظرها العديد من الناس في رمضان القادم بسبب الأحداث المثيرة والقوية التي يتناولها المسلسل، ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل على شاشة قناة mbc دراما في تمام الساعة 12 عند منتصف الليل كما تعرض حلقات المسلسل على منصة شاهد، ويبحث العديد عن تردد قناة mbc دراما وهو كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: عمودي.

مسلسل المداح الجزء الرابع

يعتبر مسلسل المداح من أكثر المسلسلات الناجحة التي عرضت في رمضان خلال السنوات الماضية، حيث حقق المسلسل نسبة مشاهدات عالية جدا بداية من الموسم الأول بسبب قصته المشوقة والمختلفة، وينتظر المتابعين والجمهور الموسم الرابع في رمضان القادم بكل حماس، ويتناول المسلسل قصة صابر المداح الطفل الذي تبناه إمام الجامع ويساعد صابر ليكون رجل متدين ذو خلق ولكن يحب صابر فتاة ويسيطر عليه الشيطان ليجعله يقتل أقرب الأشخاص لهذه الفتاة ليغير هذا الحدث مجرى حياة صابر رأسا على عقب.