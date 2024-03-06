منوعات
أعرف مواعيد امساكية رمضان 2024 مدينة الاسكندرية بالتفصيل
يهتم الكثير في العالم كله خاصة في الدول العربية بمعرفة امساكية شهر رمضان المبارك 2024، وذلك للتعرف على مواعيد الصيام والإفطار وأيضًا السحور طوال الشهر الكريم، تابعوا معنا الفقرات التالية والتي سنوضح فيها امساكية رمضان 2024 مدينة الاسكندرية ومواعيد الصلوات الخمسة يوميًا، تابعونا.
امساكية رمضان 2024 مدينة الاسكندرية
تعتبر امساكية رضمان 2024 مدينة الاسكندرية من أهم ما يبحث عنه كافة المقيمين داخل أراضي المحافظة، حيث يتعرف من خلالها على كل مواقيت الصلوات وموعد الإفطار، من المعروف أن شهر رمضان المبارك سيبدأ في 11 من مارس حالي، وسيكون عدد ساعات في اليوم الأول 13 ساعه و 38 دقيقه، ويبدأ موعد الإمساك في تمام الساعة 4.27 صباحًا بتوقيت محافظة الإسكندرية، وأما موعد الإفطار يأتي في تمام الساعة 6:06 مساءً، حيث يزيد الموعد 2 دقيقة يوم بعد الأخر خلال شهر رمضان.
جدول امساكية شهر رمضان 2024
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|فجر
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|الاثنين
|1
|11 مارس, 2024
|04:52 am
|12:10 pm
|03:33 pm
|06:06 pm
|07:36 pm
|الثلاثاء
|2
|12 مارس, 2024
|04:51 am
|12:10 pm
|03:34 pm
|06:07 pm
|07:37 pm
|الأربعاء
|3
|13 مارس, 2024
|04:50 am
|12:10 pm
|03:34 pm
|06:07 pm
|07:37 pm
|الخميس
|4
|14 مارس, 2024
|04:48 am
|12:09 pm
|03:34 pm
|06:08 pm
|07:38 pm
|الجمعة
|5
|15 مارس, 2024
|04:47 am
|12:09 pm
|03:34 pm
|06:09 pm
|07:39 pm
|السبت
|6
|16 مارس, 2024
|04:46 am
|12:09 pm
|03:34 pm
|06:09 pm
|07:39 pm
|الأحد
|7
|17 مارس, 2024
|04:45 am
|12:09 pm
|03:35 pm
|06:10 pm
|07:40 pm
|الاثنين
|8
|18 مارس, 2024
|04:43 am
|12:08 pm
|03:35 pm
|06:11 pm
|07:41 pm
|الثلاثاء
|9
|19 مارس, 2024
|04:42 am
|12:08 pm
|03:35 pm
|06:11 pm
|07:41 pm
|الأربعاء
|10
|20 مارس, 2024
|04:41 am
|12:08 pm
|03:35 pm
|06:12 pm
|07:42 pm
|الخميس
|11
|21 مارس, 2024
|04:39 am
|12:07 pm
|03:35 pm
|06:13 pm
|07:43 pm
|الجمعة
|12
|22 مارس, 2024
|04:38 am
|12:07 pm
|03:35 pm
|06:13 pm
|07:43 pm
|السبت
|13
|23 مارس, 2024
|04:37 am
|12:07 pm
|03:36 pm
|06:14 pm
|07:44 pm
|الأحد
|14
|24 مارس, 2024
|04:35 am
|12:06 pm
|03:36 pm
|06:15 pm
|07:45 pm
|الاثنين
|15
|25 مارس, 2024
|04:34 am
|12:06 pm
|03:36 pm
|06:15 pm
|07:45 pm
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|فجر
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|الثلاثاء
|16
|26 مارس, 2024
|04:33 am
|12:06 pm
|03:36 pm
|06:16 pm
|07:46 pm
|الأربعاء
|17
|27 مارس, 2024
|04:31 am
|12:06 pm
|03:36 pm
|06:17 pm
|07:47 pm
|الخميس
|18
|28 مارس, 2024
|04:30 am
|12:05 pm
|03:36 pm
|06:17 pm
|07:47 pm
|الجمعة
|19
|29 مارس, 2024
|04:28 am
|12:05 pm
|03:36 pm
|06:18 pm
|07:48 pm
|السبت
|20
|30 مارس, 2024
|04:27 am
|12:05 pm
|03:36 pm
|06:19 pm
|07:49 pm
|الأحد
|21
|31 مارس, 2024
|04:26 am
|12:04 pm
|03:36 pm
|06:19 pm
|07:49 pm
|الاثنين
|22
|01 أبريل, 2024
|04:24 am
|12:04 pm
|03:36 pm
|06:20 pm
|07:50 pm
|الثلاثاء
|23
|02 أبريل, 2024
|04:23 am
|12:04 pm
|03:36 pm
|06:20 pm
|07:50 pm
|الأربعاء
|24
|03 أبريل, 2024
|04:22 am
|12:03 pm
|03:36 pm
|06:21 pm
|07:51 pm
|الخميس
|25
|04 أبريل, 2024
|04:20 am
|12:03 pm
|03:36 pm
|06:22 pm
|07:52 pm
|الجمعة
|26
|05 أبريل, 2024
|04:19 am
|12:03 pm
|03:36 pm
|06:22 pm
|07:52 pm
|السبت
|27
|06 أبريل, 2024
|04:17 am
|12:03 pm
|03:36 pm
|06:23 pm
|07:53 pm
|الأحد
|28
|07 أبريل, 2024
|04:16 am
|12:02 pm
|03:36 pm
|06:24 pm
|07:54 pm
|الاثنين
|29
|08 أبريل, 2024
|04:15 am
|12:02 pm
|03:37 pm
|06:24 pm
|07:54 pm
|الثلاثاء
|30
|09 أبريل, 2024
|04:13 am
|12:02 pm
|03:37 pm
|06:25 pm
|07:55 pm