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أعرف مواعيد امساكية رمضان 2024 مدينة الاسكندرية بالتفصيل

Lamiaa Shaheenمنذ ساعتين
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امساكية رمضان 2024 مدينة الاسكندرية
امساكية رمضان 2024 مدينة الاسكندرية

يهتم الكثير في العالم كله خاصة في الدول العربية بمعرفة امساكية شهر رمضان المبارك 2024، وذلك للتعرف على مواعيد الصيام والإفطار وأيضًا السحور طوال الشهر الكريم، تابعوا معنا الفقرات التالية والتي سنوضح فيها امساكية رمضان 2024 مدينة الاسكندرية ومواعيد الصلوات الخمسة يوميًا، تابعونا.

امساكية رمضان 2024 مدينة الاسكندرية

تعتبر امساكية رضمان 2024 مدينة الاسكندرية من أهم ما يبحث عنه كافة المقيمين داخل أراضي المحافظة، حيث يتعرف من خلالها على كل مواقيت الصلوات وموعد الإفطار، من المعروف أن شهر رمضان المبارك سيبدأ في 11 من مارس حالي، وسيكون عدد ساعات في اليوم الأول 13 ساعه و 38 دقيقه، ويبدأ موعد الإمساك في تمام الساعة 4.27 صباحًا بتوقيت محافظة الإسكندرية، وأما موعد الإفطار يأتي في تمام الساعة 6:06 مساءً، حيث يزيد الموعد 2 دقيقة يوم بعد الأخر خلال شهر رمضان.

امساكية رمضان 2024 مدينة الاسكندرية
امساكية رمضان 2024 مدينة الاسكندرية

جدول امساكية شهر رمضان 2024

اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الاثنين111 مارس, 202404:52 am12:10 pm03:33 pm06:06 pm07:36 pm
الثلاثاء212 مارس, 202404:51 am12:10 pm03:34 pm06:07 pm07:37 pm
الأربعاء313 مارس, 202404:50 am12:10 pm03:34 pm06:07 pm07:37 pm
الخميس414 مارس, 202404:48 am12:09 pm03:34 pm06:08 pm07:38 pm
الجمعة515 مارس, 202404:47 am12:09 pm03:34 pm06:09 pm07:39 pm
السبت616 مارس, 202404:46 am12:09 pm03:34 pm06:09 pm07:39 pm
الأحد717 مارس, 202404:45 am12:09 pm03:35 pm06:10 pm07:40 pm
الاثنين818 مارس, 202404:43 am12:08 pm03:35 pm06:11 pm07:41 pm
الثلاثاء919 مارس, 202404:42 am12:08 pm03:35 pm06:11 pm07:41 pm
الأربعاء1020 مارس, 202404:41 am12:08 pm03:35 pm06:12 pm07:42 pm
الخميس1121 مارس, 202404:39 am12:07 pm03:35 pm06:13 pm07:43 pm
الجمعة1222 مارس, 202404:38 am12:07 pm03:35 pm06:13 pm07:43 pm
السبت1323 مارس, 202404:37 am12:07 pm03:36 pm06:14 pm07:44 pm
الأحد1424 مارس, 202404:35 am12:06 pm03:36 pm06:15 pm07:45 pm
الاثنين1525 مارس, 202404:34 am12:06 pm03:36 pm06:15 pm07:45 pm
اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الثلاثاء1626 مارس, 202404:33 am12:06 pm03:36 pm06:16 pm07:46 pm
الأربعاء1727 مارس, 202404:31 am12:06 pm03:36 pm06:17 pm07:47 pm
الخميس1828 مارس, 202404:30 am12:05 pm03:36 pm06:17 pm07:47 pm
الجمعة1929 مارس, 202404:28 am12:05 pm03:36 pm06:18 pm07:48 pm
السبت2030 مارس, 202404:27 am12:05 pm03:36 pm06:19 pm07:49 pm
الأحد2131 مارس, 202404:26 am12:04 pm03:36 pm06:19 pm07:49 pm
الاثنين2201 أبريل, 202404:24 am12:04 pm03:36 pm06:20 pm07:50 pm
الثلاثاء2302 أبريل, 202404:23 am12:04 pm03:36 pm06:20 pm07:50 pm
الأربعاء2403 أبريل, 202404:22 am12:03 pm03:36 pm06:21 pm07:51 pm
الخميس2504 أبريل, 202404:20 am12:03 pm03:36 pm06:22 pm07:52 pm
الجمعة2605 أبريل, 202404:19 am12:03 pm03:36 pm06:22 pm07:52 pm
السبت2706 أبريل, 202404:17 am12:03 pm03:36 pm06:23 pm07:53 pm
الأحد2807 أبريل, 202404:16 am12:02 pm03:36 pm06:24 pm07:54 pm
الاثنين2908 أبريل, 202404:15 am12:02 pm03:37 pm06:24 pm07:54 pm
الثلاثاء3009 أبريل, 202404:13 am12:02 pm03:37 pm06:25 pm07:55 pm
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Lamiaa Shaheenمنذ ساعتين
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