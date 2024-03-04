“بعد طول انتظار اعرف اسمك”أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 عبر منصة مظلتي الالكترونية حملها الآن pdf

مازال البحث مستمرًا من قبل أفراد الشعب العراقي عن الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، خاصة بعد إعلان الوزارة العراقية بالقرب من كشف اسماء الوجبة الأخيرة المستحقين، حيث شهد إعلان الرعاية للمسحقين الوجبة جدلاً كبيرًافي كافة المحافظات العراقية، وهذا نتيجة لتأخر الكشف عن الأسماء المقبولين الذين كان من المفترض أن يتم الكشف استهلالاً من شهر يناير الماضي.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

من المقرر أن يتم الكشف عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة خلال الساعات القليلة المقبلة، التي سوف تقوم الوزارة العراقية للشؤون الاجتماعية بالكشف عن أسماء المستحقين بالوجبة الاخيرة، بالإضافة إلي أن برنامج الرعاية الاجتماعية العراقية تحرص على إنهاء جميع إجراءات الفرز والفحص عن طلبات الراغبين في الحصول على الدعم المالي، كما أنها وفرت رابط إلكتروني لوزارة الشؤون الاجتماعية العراقية من هنا، ولكن باتباع بعض الخطوات، أو من خلال الرابط الرسمي لمنصة مظلتي من هنا.

ما هي بنود استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية العراقية 2024؟

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية بعض البنود التي يجب توفرها لدى الراغبين في الحصول على الدعم المالي التي تقدمه الحكومة العراقية، وهذه البنود هي:

يجب أن يتوافر لدى المتقدم بطاقة شخصية سارية.

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم بصفة مستمرة.

يجب ألا يمتلك المتقدم ممتلكات عقارية قيمة الثمن.

يجب أن يمتلك المتقدم أربعة أفراد فأكثر.

ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم استحقاقية دخل برنامج الرعاية.

يجب ألا يقل عمر المتقدم من النساء عن 16 عاماً ولا تزيد عن 55 عاماً.

يجب ألا يقل عمر المتقدم من الرجال عن 18 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً.

موعد صرف الوجبة الأخيرة بالرعاية الإجتماعية 2024

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق أكدت بالقرب من إنهاء مرحلة الفحص والبحث وفرز جميع طلبات المتقدمين الراغبين في الحصول، وأنها تستعد خلال الساعات المقبلة بنشر أسماء المقبولين بالرعاية الإجتماعية 2024 بالعراق عبر الموقع الرسمي الإلكتروني، ومن المقرر سيتم صرف الدفعة الاخيرة شهر مارس الجاري ومن المتوقع أن يستفيد منها على ما يزيد عن مليونين و150 ألف أسرة عراقية بشكل تدريجي.