“قدمي فوراً”.. شروط التقديم في وظيفة معاون نيابة للإناث دفعة 2023

أعلنت النيابة العامة عن فتح باب التقديم في وظائف معاون النيابة للإناث 2024 وذلك من دفعة 2023 من خريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، كما أوضحت كذلك الشروط المطلوبة والأوراق اللازمة للتقديم، لمزيد من التفاصيل تابعوا معنا الفقرات التالية لتتمكنوا من التقديم بسهولة.

موعد التقديم في وظيفة معاون نيابة للإناث

بدأت بالفعل عملية التقديم في وظيفة معاون نيابة للإناث 2024 من خريجات دفعة 2023 والتي تستمر لمدة 8 أيام بحيث تنتهي بوم الخميس المقيل السابع من مارس، يمكن التقديم بداية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وذلك بتقديم الملفات بالأوراق المطلوبة في مكتب تعيينات أعضاء النيابة العامة بدار القضاء العالي وهذا ما حددته النيابة العامة لتقديم للإناث.

الشروط المطلوبة للتقديم

فقد وضعت النيابة العامة عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في كل سيدة ترغب في التقديم في تلك الوظائف، وهي على النحو التالي:

يجب أن تكون المتقدمة سيدة حاصلة على تقدير تراكمي جيد على الأقل.

كما يجب ألا يزيد سنها عن 30 عام.

يتم التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة العامة.

كما يتم تقديم الملف في مقار النيابة المحددة.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم

تجب أيضًا تحضير عدد من الأوراق المطلوبة للتقديم في تلك الوظائف ومنها: