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أقوى المسلسلات العراقية..تردد قناة mbc العراق في رمضان 2024 على النايل سات

علاء محمدمنذ 15 دقيقة
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تردد قناة mbc العراق
تردد قناة mbc العراق

يزداد معدل البحث عن تردد قناة mbc العراق، حيث أن السؤال عن القناة وترددها طرح من قبل عدد كبير من المواطنين، وذلك بعد أن قامت القناة بتغير ترددها لتردد جديد، وتتميز قناة MBC العراق بما تقدمه من برامج مميزة وبجودة عالية وبدون أي تشويش وتعتبر قناة Mbc العراق من القنوات التي تقدم مجموعة من المسلسلات التركية والكورية المترجمة إلى اللغة العربية، وهذا ما يجعل الكثير يبحث عن ترددها.

تردد قناة mbc العراق

تزداد عمليات البحث  عن تردد قناة MBC العراق الجديدة، حيث أن قناة mbc  العراق تقدم العديد من البرامج  التلفزيونية المتنوعة التي تضم أكثر من برنامج ترفيهي وثقافي وديني ورياضي وأسري، وتعتبر البرامج المتنوعة من أكثر البرامج المشهورة على القناة، وذلك نظرًا لاحتواء هذه البرامج على فقرات متنوعة، تضم مواضيع كثيرة مثل الأزياء والطهي، والجمال، والسفر والموسيقى ، وجاء تردد القناة على النحو الآتي:

تردد قناة mbc العراق
تردد قناة mbc العراق

تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات هو:

  • التردد : 11315.
  • معدل الترميز: 275000
  • معدل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • الاستقطاب : عمودي.
  • جودة القناة : HD.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات كما يلي:

  • تردد : 11862.
  • معدل الترميز: 275000
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • الاستقطاب : عمودي.
  • جودة القناة : HD.
تردد قناة mbc العراق
تردد قناة mbc العراق

مميزات قناة ام بي سي العراق

تعود سبب شهرة قناة mbc العراق لاحتواء القناة على العديد من المميزات، حيث تقدم قناة Mbc العراق مجموعة فريدة  متنوعة من البرامج التلفزيونية، والتي تضم عدد من البرامج الترفيهية والبرامج الدينية، والبرامج الأسرية، والبرامج الثقافية.

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علاء محمدمنذ 15 دقيقة
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