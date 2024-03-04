فايـل pdf اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، يعتبر برنامج الرعاية الإجتماعية من أقوى البرامج التي تقدم الدعم للمواطنين العراقيين، بهدف تحسين ظروفهم المعيشية، والتغلب على تحديات الحياة والصعوبات التي يمرون بها، ولهذا أصبح موعد الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية محل إهتمام الجميع، حيث قام آلاف المواطنين محدودي الدخل بتسجيل أسمائهم في هذا البرنامج، والآن يتساءلون عن حقيقة رفع كشوفات أسماء المستفيدين، الأمر الذي أراد الجميع معرفة حقيقته، متعلقين بأمل أن تتغير حياتهم للأفضل مع صرف هذه الوجبة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

بعد زيادة الشائعات حول الإعلان عن صرف الوجبة الأخيرة للمستحقين من الشعب العراقي، قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإعلان بيان رسمي تؤكد من خلاله أن عمليات دراسة الطلبات المقدمة مازالت قائمة حتى وقتنا هذا، مؤكدة على تحري الدقة والنزاهة في استخراج الأسماء المستحقة، حيث تسعى الحكومة بإنشاء شبكة أمان اجتماعي لمواطنيها، وأنه لا حقيقة لرفع قوائم المستفيدين حتى وقتنا هذا، وسيتم ظهورها بشكل تدريجي والإعلان عنها من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بالوزارة.

الشروط المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الإجتماعية

بعدما أشاد الكثير من المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية أنها بمثابة بريق نور لهم ينتظرونه لكي يُعينهم على ظروف المعيشة، وجدنا أن كثير من الأشخاص يرغبون في معرفة الشروط الواجب توافرها حتى يتمكنوا من الانضمام لهذا الدعم، وتكون أسمائهم ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وهذه الشروط تتمثل فيما يلي:

لا بد أن يتطابق سن المتقدم مع السن المطلوب، والذي يتراوح ما بين 18 إلى 60 عاما بالنسبة للرجال، ومابين 16 إلى 55 عام بالنسبة للنساء.

يجب أن يكون المتقدم ممن يحملون الجنسية العراقية.

يجب أن يقوم المتقدم بتقديم كافة الوثائق والمستندات المطلوبة للحصول على الدعم.

يجب ألا يكون قد سبق للمتقدم الحصول على دعم اجتماعي من جهة حكومية أخرى.

كما يجب ألا يمتلك المتقدم أصول او عقارات ذات قيمة مالية عالية.

يجب تقديم مستند يفيد بعدم وجود سجل تجاري.

وأخيراً يجب تقديم شهادة الإقامة داخل العراق.

طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكن للمستفيد من برنامج الرعاية أن يقوم بالبحث عن اسمه بين اسماء الرعاية الاجتماعية، ويكون ذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمي الذي أعلنت عنه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، رابط مظلتي، مع إتباع عدة خطوات، كالآتي: