انخفاض ملحوظ ومفاجئ.. سعر الحديد اليوم الاثنين 2024/3/4 في جميع المصانع والاسواق بالمشال

تزايدت عمليات البحث عن أسعار الحديد اليوم حيث تأثر سعر الحديد بسبب التغيرات الحادثة في الاقتصاد في الأيام الحالية، ونتيجة أيضاً لانخفاض سعر الدولار سواء في البنك أو في السوق، والذي من المفترض أن ينتج عليه تغير في أسعار الحديد،كذلك، والذي يبحث عنه الأفراد المهتمون بأمور البناء، ويعد الحديد من المكونات الأساسية في عمليات البناء، ولمزيد من التفاصيل تابعوا القراءة

أسعار الحديد اليوم

رصدت أسعار الحديد اليوم بناء على التعاملات الأخيرة في السوق ،وذلك كما يلي:

أسعار طن حديد العز اليوم وصل إلى 55000 جنيه مصري.

ثم سعر طن حديد المراكبي ما يقارب حوالي 54000 جنيه مصري.

أيضا سعر طن حديد بشاي سجل نفس السعر السابق وهو 54000.

أما أسعار طن حديد العتال فقد وصل إلى 53000 جنية.

ثم سعر طن حديد السويس للصلب هو 53000.

كذلك بالنسبة إلى أسعار حديد الجارحي أصبح 53000 وأيضا حديد المصريين سجل نفس السعر للطن الواحد.

ثم جاء أسعار الحديد اليوم للطن لدى كل من حديد المعادي وحديد الكومي وحديد عطية وحديد الجيوشي وحديد مصر ستيل وحديد سرحان وحديد المدينة فقد كان آخر سعر له حوالي 52000.

أخيرا أسعار الحديد اليوم عند كل من حديد العشري وحديد بيانكو فقد وصل إلى 51000.

سعر الأسمنت اليوم

أما بالنسبة إلى أسعار الأسمنت اليوم، فإنها جاءت كما يلي: