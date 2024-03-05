“مفاجآت بالكوم”.. برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2024 .. ياترى مين الضحايا وهيحصل إيه السنة دي!!

ينتظر الجمهور المصري والعربي بفارغ الصبر الإعلان عن تفاصيل البرنامج الجديد للمقالب الشهير رامز جلال والذي من المتوقع أن يعرض في موسم رمضان القادم لعام 2024م و تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورًا ملفتة تروّج لها كجزء من البرنامج الجديد مما أثار تساؤلات الجماهير حول مدى صحة هذه الصور وما إذا كانت مجرد تكهنات و يتم تصوير البرنامج بسرية تامة في المملكة العربية السعودية، حيث يتم إخضاع كافة التفاصيل لتدقيق شديد فمنذ عرضه لأول مرة قبل عقد من الزمان قد استطاع برنامج رامز جلال أن يحافظ على شعبيته ويحقق نجاحات باهرة.

برنامج رامز جلال الجديد 2024

في انتظار الإعلان عن النسخة الجديدة من برنامج المقالب الشهير رامز جلال ويترقب متابعون في الدول العربية بفارغ الصبر بداية عرضه في شهر رمضان المبارك، والذي لم يتبقى عليه سوى أيام قليلة ويذاع البرنامج على مدار الشهر الكريم بتقديم 30 حلقة وبشكل يومي، حيث يعتبر هذا البرنامج من أهم البرامج الترفيهية التي تنتظرها الجماهير بشغف كل عام ومؤخراً، انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي يروج البعض لها باعتبارها للبرنامج القادم، تحت اسم رامز قفل اللعبة إلا أن الشركة المنتجة للبرنامج ما زالت تحتفظ بالتفاصيل بسرية تامة مما يجعل الأمر غير مؤكد حتى الآن.

من هم ضحايا برنامج رامز جلال الجديد؟

تحظى برامج المقالب وخاصة تلك التي يقدمها رامز جلال بأكبر نسبة مشاهدة خلال هذا الشهر، نظراً لطابعها الترفيهي والمفاجئات التي تقدمها ومن المتوقع أن يشهد الموسم الجديد مشاركة نجوم متميزين من مختلف الأصعدة، بما في ذلك لاعبي كرة القدم، والمطربين، والممثلين، والشخصيات العامة ومن بين النجوم المتوقع مشاركتهم في برنامج رامز جلال الجديد هذا العام نجم الأهلي إمام عاشور، والمطرب محمود العسيلي وعمرو يوسف وغادة عادل.