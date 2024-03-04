ماذا يحدث للجسم عند المشي يوميًا ساعة واحدة فقط؟

من أسهل الرياضات التي يمكن القيام بها وأفضلها هي رياضة المشي فإنها بسيطة للغاية تتم في أي وقت وأي مكان ولأي شخص، ويعتمد الكثير من الأشخاص على تلك الرياضة للاستفادة من فوائدها ومزاياها حيث تم إجراء العديد من الدراسات لمعرفة الآثار التي يسببها المشي لساعة واحدة على الأقل يوميًا على الجسم وفي السطور القادمة سنوضح لكم تلك الفوائد والآثار.

تأثير المشي ساعة يوميًا على الجسم

قد يعتقد البعض أن رياضة المشي مفيدة لخسارة الوزن وتقليل الدهون في الجسم حيث يصف أخصائي التغذية تلك الرياضة للمتابعين أكثر من غيرها ولكن في الحقيقة وحسب ما نشره الموقع الطبي Dr health benefits فإن المشي يوفر للجسم فوائد أخرى هامة خاصةً للمصابين ببعض الأمراض الصحية، تتمثل فوائد المشي في: