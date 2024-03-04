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ماذا يحدث للجسم عند المشي يوميًا ساعة واحدة فقط؟
من أسهل الرياضات التي يمكن القيام بها وأفضلها هي رياضة المشي فإنها بسيطة للغاية تتم في أي وقت وأي مكان ولأي شخص، ويعتمد الكثير من الأشخاص على تلك الرياضة للاستفادة من فوائدها ومزاياها حيث تم إجراء العديد من الدراسات لمعرفة الآثار التي يسببها المشي لساعة واحدة على الأقل يوميًا على الجسم وفي السطور القادمة سنوضح لكم تلك الفوائد والآثار.
تأثير المشي ساعة يوميًا على الجسم
قد يعتقد البعض أن رياضة المشي مفيدة لخسارة الوزن وتقليل الدهون في الجسم حيث يصف أخصائي التغذية تلك الرياضة للمتابعين أكثر من غيرها ولكن في الحقيقة وحسب ما نشره الموقع الطبي Dr health benefits فإن المشي يوفر للجسم فوائد أخرى هامة خاصةً للمصابين ببعض الأمراض الصحية، تتمثل فوائد المشي في:
- تعزيز صحة القلب لقدرة المشي على تحفيز نشاط الكوليسترول الجيد وهو ما يقلل من حدوث تجلط الدم أو وما يقلل من التعرض الضغط المرتفع.
- المشي يقي من تعرض أنسجة العظام للإصابة بالهشاشة والضعف لا سيما في كبار السن المعرضين للإصابة بالهشاشة أكثر من غيرهم.
- كما أن المشي يحسن من لياقة ونشاط الجسم ويكون قادر على إتمام مهام أكثر من المعتاد.
- الاعتياد على المشي باستمرار يقلل من تعرض الشخص لأن يصاب بمرض الخرف أو الزهايمر بنسبة كبيرة حوالي 40%.
- تقوية الجهاز المناعي وتعزيز وسائل دفاعه في حالة وجود عدوى أو مهاجمة من أي جسم غريب.
- إذا تم اتباع نظام غذائي سليم 100% وإضافة المشي اليومي على الأقل ولو نصف ساعة فإنه يحفز على خسارة الوزن أكثر وفقدان المزيد من الدهون والسعرات الحرارية الزائدة.
- يحسن من الحالة النفسية وهو أمر صحيح تمامًا لأن الرياضة بشكل عام تزيد من إنتاج هرمون “الاندروفين” والذي يساعد في تحسين المزاج والحالة النفسية.