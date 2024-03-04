كينج فئته هيبهرك ملهوش منافش😎🥳سعر ومواصفات هاتف Infinix Smart 8 Plus ببطارية ضخمة وسعر اقتصادي

أعلنت شركة Infinix عن إطلاق جهازها الجديد Infinix Smart 8 Plus الذي يمثل عهدًا جديدًا من الإبداع التكنولوجي، مع شاشة تمتاز بجودة عرض مذهلة، ذاكرة وافرة تلائم جميع احتياجاتك، وبطارية تدوم طويلاً، يأتي هذا الهاتف ليسجل إنجازًا جديدًا في سوق الهواتف المتوسطة، دعونا نتعمق أكثر في مزايا هاتف Infinix Smart 8 Plus وما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يسعى وراء الجودة والأداء بسعر تنافسي.

فإذا كنت تبحث عن جهاز يجمع بين الأناقة والقوة ويتوفق بسعر معقول، فإن هاتف Infinix Smart 8 Plus يعتبر خيارًا ممتازًا لك، انطلق الآن واكتشف هذا العالم الرائع الذي يفتحه لك هاتف Infinix Smart 8 Plus.

هاتف Infinix Smart 8 Plus

ولقد تم الإعلان عن الهاتف رسميًا في شهر شباط من العام 2024، وهو متوفر حاليًا في السوق الخليجي والأردني، ويترقب المهتمون بالتكنولوجيا إصداره في الأسواق السعودية، حيث من المتوقع أن يكون تاريخ إطلاقه في السوق هو العاشر من سبتمبر أو الحادي عشر من سبتمبر 2024، مما يجعله حديث المستخدمين المتشوقين لتجربته.

ولا شك أن هاتف Infinix Smart 8 Plus سيشكل إضافة مميزة لسلسلة منتجات Infinix الرائدة في عالم الهواتف الذكية، بتزامنه مع أحدث التقنيات وبتصميم جذاب يناسب كافة الأذواق.

مع كل هذه المواصفات المذهلة يبدو أن Infinix Smart 8 Plus سيكون حديث المستخدمين والخبراء في عالم الهواتف لفترة طويلة.

مواصفات Infinix Smart 8

نوع الجهاز هاتف ذكي اسم الجهاز • Infinix Smart 8

• انفينيكس سمارت 8 الحالة تم الإعلان عنه الأسواق الموجه اليها موجه للسوق العالمي تاريخ اعلان عن الجهاز نوفمبر 2023 تاريخ صدور الجهاز نوفمبر 2023 الوان الجهاز • الذهبي

• الأسود

• الأبيض

• الأخضر

أبعاد وهيكل الجهاز الطول 163.6 مم العرض 75.6 مم السُمك 8.5 مم وزن الجهاز 184 غرام خامات التصنيع • الإطار: البلاستيك

• الظهر: البلاستيك

الشبكات والشرائح شبكة 2G يدعم شبكة 3G يدعم شبكة 4G يدعم GPRS يدعم EDGE يدعم سرعة انترنت • شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت

• شبكات 4G تصل حتى 150 ميجابايت نوع الشريحة Nano SIM عدد الشرائح 2 شرائح: MicroSD + SIM2 + SIM1

الشاشة نوع الشاشة IPS LCD حجم الشاشة 6.6 بوصة معدل التحديث 90 هرتز دقة الشاشة 720×1612 بكسل (+HD) أبعاد الشاشة 20:9 نسبة الشاشة 84.6 في المئة كثافة البيكسلات 267 بكسل في كل إنش درجة السطوع 500 شمعة وظائف أخرى • وضع حماية العين

• الوضع الليلي

• 16 مليون لون

العتاد اسم المعالج Unisoc T606 دقة التصنيع 12 نانومتر عدد الأنوية ثماني النواة تردد المعالج ثماني النواة:

• ثنائي النواة 1.6 جيجاهرتز

• سداسي النواة 1.6 جيجاهرتز معالج الرسومات Mali-G57 MP1 الرام 3 أو 4 جيجابايت الذاكرة الداخلية 64 أو 128 جيجابايت خيارات التخزين • 64 جيجابايت (3 جيجابايت)

• 128 جيجابايت (4 جيجابايت) نوع ذاكرة التخزين eMMC 5.1 نوع ذاكرة الرام LPDDR4x الذاكرة الخارجية يدعم – بطاقة MicroSD

نظام التشغيل نظام التشغيل اندرويد 13 واجهة المستخدم XOS 13

الكاميرا الخلفية عدد الكاميرات كاميرا ثنائية:

13 + 0.3 ميجابكسل دقة الكاميرا • 13 ميجابكسل: كاميرا رئيسية

• 0.3 ميجابكسل: كاميرا إضافية حجم فتحة العدسة • 13 ميجابكسل (F/1.8)

• 0.3 ميجابكسل (F/2.0) مميزات الكاميرا • التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF)

• وضع عزل الخلفية

• وضع التصوير الليلي

• تحسين التصوير بالذكاء الإصطناعي

• كشف الوجوه والابتسامات

• تقنية HDR

• بانوراما

• إعدادات ISO

• التركيز باللمس

• العنونة الجغرافية التقريب تقريب رقمي Slow Motion يدعم الفيديو دقة 1080P FHD (بمعدل 30 إطار) فلاش يدعم نوع الفلاش فلاش دائري

كاميرا السيلفي دقة الكاميرا 8 ميجابكسل حجم فتحة العدسة F/2.0 مميزات الكاميرا • وضع عزل الخلفية

• إعدادات التجميل

• تقنية HDR

• المؤقت الذاتي

• إشارة الالتقاط

• كشف الوجوه والابتسامات الفيديو دقة 720P HD (بمعدل 30 إطار) فلاش يدعم

الصوتيات السماعات الخارجية يدعم (سماعة واحدة) منفذ 3.5mm يدعم راديو FM يدعم

الإتصالات واي فاي Wi-Fi • إصدار Wi-Fi 5

• a/b/g/n/ac

• Dual-band

• Hotspot نقطة الاتصال البلوتوث • إصدار 5.0

• A2DP

• LE GPS يدعم تقنية NFC لا يدعم منفذ USB منفذ USB Type-C 2.0

مواصفات اخرى المستشعرات • التسارع

• التقارب

• البوصلة انواع الحماية • مستشعر بصمة الأصابع (في زر الطاقة)

• التعرف على الوجه

• النمط

• الرقم السري

• كلمة السر محتويات علبة الجهاز • الجهاز

• الشاحن (10 واط)

• كابل USB Type-C

• جراب للحماية

• دبوس الشرائح