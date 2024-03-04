كينج فئته هيبهرك ملهوش منافش😎🥳سعر ومواصفات هاتف Infinix Smart 8 Plus ببطارية ضخمة وسعر اقتصادي
أعلنت شركة Infinix عن إطلاق جهازها الجديد Infinix Smart 8 Plus الذي يمثل عهدًا جديدًا من الإبداع التكنولوجي، مع شاشة تمتاز بجودة عرض مذهلة، ذاكرة وافرة تلائم جميع احتياجاتك، وبطارية تدوم طويلاً، يأتي هذا الهاتف ليسجل إنجازًا جديدًا في سوق الهواتف المتوسطة، دعونا نتعمق أكثر في مزايا هاتف Infinix Smart 8 Plus وما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يسعى وراء الجودة والأداء بسعر تنافسي.
فإذا كنت تبحث عن جهاز يجمع بين الأناقة والقوة ويتوفق بسعر معقول، فإن هاتف Infinix Smart 8 Plus يعتبر خيارًا ممتازًا لك، انطلق الآن واكتشف هذا العالم الرائع الذي يفتحه لك هاتف Infinix Smart 8 Plus.
هاتف Infinix Smart 8 Plus
ولقد تم الإعلان عن الهاتف رسميًا في شهر شباط من العام 2024، وهو متوفر حاليًا في السوق الخليجي والأردني، ويترقب المهتمون بالتكنولوجيا إصداره في الأسواق السعودية، حيث من المتوقع أن يكون تاريخ إطلاقه في السوق هو العاشر من سبتمبر أو الحادي عشر من سبتمبر 2024، مما يجعله حديث المستخدمين المتشوقين لتجربته.
ولا شك أن هاتف Infinix Smart 8 Plus سيشكل إضافة مميزة لسلسلة منتجات Infinix الرائدة في عالم الهواتف الذكية، بتزامنه مع أحدث التقنيات وبتصميم جذاب يناسب كافة الأذواق.
مع كل هذه المواصفات المذهلة يبدو أن Infinix Smart 8 Plus سيكون حديث المستخدمين والخبراء في عالم الهواتف لفترة طويلة.
مواصفات Infinix Smart 8
|نوع الجهاز
|هاتف ذكي
|اسم الجهاز
|• Infinix Smart 8
• انفينيكس سمارت 8
|الحالة
|تم الإعلان عنه
|الأسواق الموجه اليها
|موجه للسوق العالمي
|تاريخ اعلان عن الجهاز
|نوفمبر 2023
|تاريخ صدور الجهاز
|نوفمبر 2023
|الوان الجهاز
|• الذهبي
• الأسود
• الأبيض
• الأخضر
أبعاد وهيكل الجهاز
|الطول
|163.6 مم
|العرض
|75.6 مم
|السُمك
|8.5 مم
|وزن الجهاز
|184 غرام
|خامات التصنيع
|• الإطار: البلاستيك
• الظهر: البلاستيك
الشبكات والشرائح
|شبكة 2G
|يدعم
|شبكة 3G
|يدعم
|شبكة 4G
|يدعم
|GPRS
|يدعم
|EDGE
|يدعم
|سرعة انترنت
|• شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت
• شبكات 4G تصل حتى 150 ميجابايت
|نوع الشريحة
|Nano SIM
|عدد الشرائح
|2 شرائح: MicroSD + SIM2 + SIM1
الشاشة
|نوع الشاشة
|IPS LCD
|حجم الشاشة
|6.6 بوصة
|معدل التحديث
|90 هرتز
|دقة الشاشة
|720×1612 بكسل (+HD)
|أبعاد الشاشة
|20:9
|نسبة الشاشة
|84.6 في المئة
|كثافة البيكسلات
|267 بكسل في كل إنش
|درجة السطوع
|500 شمعة
|وظائف أخرى
|• وضع حماية العين
• الوضع الليلي
• 16 مليون لون
العتاد
|اسم المعالج
|Unisoc T606
|دقة التصنيع
|12 نانومتر
|عدد الأنوية
|ثماني النواة
|تردد المعالج
|ثماني النواة:
• ثنائي النواة 1.6 جيجاهرتز
• سداسي النواة 1.6 جيجاهرتز
|معالج الرسومات
|Mali-G57 MP1
|الرام
|3 أو 4 جيجابايت
|الذاكرة الداخلية
|64 أو 128 جيجابايت
|خيارات التخزين
|• 64 جيجابايت (3 جيجابايت)
• 128 جيجابايت (4 جيجابايت)
|نوع ذاكرة التخزين
|eMMC 5.1
|نوع ذاكرة الرام
|LPDDR4x
|الذاكرة الخارجية
|يدعم – بطاقة MicroSD
نظام التشغيل
|نظام التشغيل
|اندرويد 13
|واجهة المستخدم
|XOS 13
الكاميرا الخلفية
|عدد الكاميرات
|كاميرا ثنائية:
13 + 0.3 ميجابكسل
|دقة الكاميرا
|• 13 ميجابكسل: كاميرا رئيسية
• 0.3 ميجابكسل: كاميرا إضافية
|حجم فتحة العدسة
|• 13 ميجابكسل (F/1.8)
• 0.3 ميجابكسل (F/2.0)
|مميزات الكاميرا
|• التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF)
• وضع عزل الخلفية
• وضع التصوير الليلي
• تحسين التصوير بالذكاء الإصطناعي
• كشف الوجوه والابتسامات
• تقنية HDR
• بانوراما
• إعدادات ISO
• التركيز باللمس
• العنونة الجغرافية
|التقريب
|تقريب رقمي
|Slow Motion
|يدعم
|الفيديو
|دقة 1080P FHD (بمعدل 30 إطار)
|فلاش
|يدعم
|نوع الفلاش
|فلاش دائري
كاميرا السيلفي
|دقة الكاميرا
|8 ميجابكسل
|حجم فتحة العدسة
|F/2.0
|مميزات الكاميرا
|• وضع عزل الخلفية
• إعدادات التجميل
• تقنية HDR
• المؤقت الذاتي
• إشارة الالتقاط
• كشف الوجوه والابتسامات
|الفيديو
|دقة 720P HD (بمعدل 30 إطار)
|فلاش
|يدعم
الصوتيات
|السماعات الخارجية
|يدعم (سماعة واحدة)
|منفذ 3.5mm
|يدعم
|راديو FM
|يدعم
الإتصالات
|واي فاي Wi-Fi
|• إصدار Wi-Fi 5
• a/b/g/n/ac
• Dual-band
• Hotspot نقطة الاتصال
|البلوتوث
|• إصدار 5.0
• A2DP
• LE
|GPS
|يدعم
|تقنية NFC
|لا يدعم
|منفذ USB
|منفذ USB Type-C 2.0
مواصفات اخرى
|المستشعرات
|• التسارع
• التقارب
• البوصلة
|انواع الحماية
|• مستشعر بصمة الأصابع (في زر الطاقة)
• التعرف على الوجه
• النمط
• الرقم السري
• كلمة السر
|محتويات علبة الجهاز
|• الجهاز
• الشاحن (10 واط)
• كابل USB Type-C
• جراب للحماية
• دبوس الشرائح
الشحن والبطارية
|الشحن السريع
|لا يدعم
|سعة البطارية
|5000 مللي أمبير
|نوع البطارية
|بطارية ليثيوم بو
|قابلية إزالة
|غير قابلة للإزالة
سعر هاتف Infinix Smart 8 Plus
يعد هاتف Infinix Smart 8 Plus أحد الأجهزة الذكية الأكثر توافقاً مع الميزانية، وقد حظي باهتمام واسع في السوق المصري ودول الخليج. فيما يلي قائمة بأسعار هذا الهاتف الذكي المعقولة للغاية في هذه الأسواق:
- مصر:
- السعر لأقل نسخة في مصر: يصل سعر هاتف Infinix Smart 8 Plus في أحدث تحديث سعري تم نشره إلى حوالي 2950 جنيه مصري.
- رمز قسيمة نون: يمكن استخدام رمز قسيمة “OM98” للحصول على خصم 10% من الموقع الإلكتروني نون، مما يوفر توفيراً إضافياً.
- سعر نسخة 64 جيجابايت: تقدر قيمة النسخة ذات السعة التخزينية 64 جيجابايت بـ 2935.5 جنيه مصري.
- أول هاتف SMART بشاشة تدعم تردد 90 هرتز: يتميز هذا الهاتف بكونه الأول في سلسلة Smart الذي يحتوي على شاشة بتردد 90 هرتز، مما يعزز تجربة المستخدم.
- المملكة العربية السعودية:
- سعر Infinix Smart 8 Plus: يوجد الهاتف في السوق السعودية بسعر 1016 ريال سعودي للنسخة ذات السعة 64 جيجابايت.
- تسعيرة عالمية مقارنة:
- السعر العالمي للهاتف: إذا نظرنا إلى السوق العالمي، نجد أن سعر الهاتف يقارب 271 دولار أمريكي.
- أسعار أخرى في الخليج:
- سعر الهاتف في الأردن: بلغ سعر Infinix Smart 8 Plus في الأردن حوالي 192 دينار أردني، مما يظهر التباين على مستوى الأسعار بين دول المنطقة.
في الختام يتضح أن هاتف Infinix Smart 8 Plus يعد خياراً جذاباً لمن يبحث عن هاتف ذكي بمواصفات جيدة وبسعر اقتصادي، مع وجود فروقات بسيطة في التسعيرة بين مصر ودول الخليج الأخرى، يُشجع على متابعة التحديثات السعرية واستخدام أكواد القسائم الخصمية للحصول على أفضل صفقة ممكنة.