تكنولوجيا

كينج فئته هيبهرك ملهوش منافش😎🥳سعر ومواصفات هاتف Infinix Smart 8 Plus ببطارية ضخمة وسعر اقتصادي

Fatmaمنذ 7 ساعات
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أعلنت شركة Infinix عن إطلاق جهازها الجديد Infinix Smart 8 Plus الذي يمثل عهدًا جديدًا من الإبداع التكنولوجي، مع شاشة تمتاز بجودة عرض مذهلة، ذاكرة وافرة تلائم جميع احتياجاتك، وبطارية تدوم طويلاً، يأتي هذا الهاتف ليسجل إنجازًا جديدًا في سوق الهواتف المتوسطة، دعونا نتعمق أكثر في مزايا هاتف Infinix Smart 8 Plus وما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يسعى وراء الجودة والأداء بسعر تنافسي.

فإذا كنت تبحث عن جهاز يجمع بين الأناقة والقوة ويتوفق بسعر معقول، فإن هاتف Infinix Smart 8 Plus يعتبر خيارًا ممتازًا لك، انطلق الآن واكتشف هذا العالم الرائع الذي يفتحه لك هاتف Infinix Smart 8 Plus.

هاتف Infinix Smart 8 Plus

ولقد تم الإعلان عن الهاتف رسميًا في شهر شباط من العام 2024، وهو متوفر حاليًا في السوق الخليجي والأردني، ويترقب المهتمون بالتكنولوجيا إصداره في الأسواق السعودية، حيث من المتوقع أن يكون تاريخ إطلاقه في السوق هو العاشر من سبتمبر أو الحادي عشر من سبتمبر 2024، مما يجعله حديث المستخدمين المتشوقين لتجربته.

ولا شك أن هاتف Infinix Smart 8 Plus سيشكل إضافة مميزة لسلسلة منتجات Infinix الرائدة في عالم الهواتف الذكية، بتزامنه مع أحدث التقنيات وبتصميم جذاب يناسب كافة الأذواق.

مع كل هذه المواصفات المذهلة يبدو أن Infinix Smart 8 Plus سيكون حديث المستخدمين والخبراء في عالم الهواتف لفترة طويلة.

مواصفات Infinix Smart 8

نوع الجهازهاتف ذكي
اسم الجهاز• Infinix Smart 8
• انفينيكس سمارت 8
الحالةتم الإعلان عنه
الأسواق الموجه اليهاموجه للسوق العالمي
تاريخ اعلان عن الجهازنوفمبر 2023
تاريخ صدور الجهازنوفمبر 2023
الوان الجهاز• الذهبي
• الأسود
• الأبيض
• الأخضر

أبعاد وهيكل الجهاز

الطول163.6 مم
العرض75.6 مم
السُمك8.5 مم
وزن الجهاز184 غرام
خامات التصنيع• الإطار: البلاستيك
• الظهر: البلاستيك

الشبكات والشرائح

شبكة 2Gيدعم
شبكة 3Gيدعم
شبكة 4Gيدعم
GPRSيدعم
EDGEيدعم
سرعة انترنت• شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت
• شبكات 4G تصل حتى 150 ميجابايت
نوع الشريحةNano SIM
عدد الشرائح2 شرائح: MicroSD + SIM2 + SIM1

الشاشة

نوع الشاشةIPS LCD
حجم الشاشة6.6 بوصة
معدل التحديث90 هرتز
دقة الشاشة720×1612 بكسل (+HD)
أبعاد الشاشة20:9
نسبة الشاشة84.6 في المئة
كثافة البيكسلات267 بكسل في كل إنش
درجة السطوع500 شمعة
وظائف أخرى• وضع حماية العين
• الوضع الليلي
• 16 مليون لون

العتاد

اسم المعالجUnisoc T606
دقة التصنيع12 نانومتر
عدد الأنويةثماني النواة
تردد المعالجثماني النواة:
• ثنائي النواة 1.6 جيجاهرتز
• سداسي النواة 1.6 جيجاهرتز
معالج الرسوماتMali-G57 MP1
الرام3 أو 4 جيجابايت
الذاكرة الداخلية64 أو 128 جيجابايت
خيارات التخزين• 64 جيجابايت (3 جيجابايت)
• 128 جيجابايت (4 جيجابايت)
نوع ذاكرة التخزينeMMC 5.1
نوع ذاكرة الرامLPDDR4x
الذاكرة الخارجيةيدعم – بطاقة MicroSD

نظام التشغيل

نظام التشغيلاندرويد 13
واجهة المستخدمXOS 13

الكاميرا الخلفية

عدد الكاميراتكاميرا ثنائية:
13 + 0.3 ميجابكسل
دقة الكاميرا• 13 ميجابكسل: كاميرا رئيسية
• 0.3 ميجابكسل: كاميرا إضافية
حجم فتحة العدسة• 13 ميجابكسل (F/1.8)
• 0.3 ميجابكسل (F/2.0)
مميزات الكاميرا• التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF)
• وضع عزل الخلفية
• وضع التصوير الليلي
• تحسين التصوير بالذكاء الإصطناعي
• كشف الوجوه والابتسامات
• تقنية HDR
• بانوراما
• إعدادات ISO
• التركيز باللمس
• العنونة الجغرافية
التقريبتقريب رقمي
Slow Motionيدعم
الفيديودقة 1080P FHD (بمعدل 30 إطار)
فلاشيدعم
نوع الفلاشفلاش دائري

كاميرا السيلفي

دقة الكاميرا8 ميجابكسل
حجم فتحة العدسةF/2.0
مميزات الكاميرا• وضع عزل الخلفية
• إعدادات التجميل
• تقنية HDR
• المؤقت الذاتي
• إشارة الالتقاط
• كشف الوجوه والابتسامات
الفيديودقة 720P HD (بمعدل 30 إطار)
فلاشيدعم

الصوتيات

السماعات الخارجيةيدعم (سماعة واحدة)
منفذ 3.5mmيدعم
راديو FMيدعم

الإتصالات

واي فاي Wi-Fi• إصدار Wi-Fi 5
• a/b/g/n/ac
• Dual-band
• Hotspot نقطة الاتصال
البلوتوث• إصدار 5.0
• A2DP
• LE
GPSيدعم
تقنية NFCلا يدعم
منفذ USBمنفذ USB Type-C 2.0

مواصفات اخرى

المستشعرات• التسارع
• التقارب
• البوصلة
انواع الحماية• مستشعر بصمة الأصابع (في زر الطاقة)
• التعرف على الوجه
• النمط
• الرقم السري
• كلمة السر
محتويات علبة الجهاز• الجهاز
• الشاحن (10 واط)
• كابل USB Type-C
• جراب للحماية
• دبوس الشرائح

الشحن والبطارية

الشحن السريعلا يدعم
سعة البطارية5000 مللي أمبير
نوع البطاريةبطارية ليثيوم بو
قابلية إزالةغير قابلة للإزالة

سعر هاتف Infinix Smart 8 Plus

يعد هاتف Infinix Smart 8 Plus أحد الأجهزة الذكية الأكثر توافقاً مع الميزانية، وقد حظي باهتمام واسع في السوق المصري ودول الخليج. فيما يلي قائمة بأسعار هذا الهاتف الذكي المعقولة للغاية في هذه الأسواق:

  1. مصر:
    • السعر لأقل نسخة في مصر: يصل سعر هاتف Infinix Smart 8 Plus في أحدث تحديث سعري تم نشره إلى حوالي 2950 جنيه مصري.
    • رمز قسيمة نون: يمكن استخدام رمز قسيمة “OM98” للحصول على خصم 10% من الموقع الإلكتروني نون، مما يوفر توفيراً إضافياً.
    • سعر نسخة 64 جيجابايت: تقدر قيمة النسخة ذات السعة التخزينية 64 جيجابايت بـ 2935.5 جنيه مصري.
    • أول هاتف SMART بشاشة تدعم تردد 90 هرتز: يتميز هذا الهاتف بكونه الأول في سلسلة Smart الذي يحتوي على شاشة بتردد 90 هرتز، مما يعزز تجربة المستخدم.
  2. المملكة العربية السعودية:
    • سعر Infinix Smart 8 Plus: يوجد الهاتف في السوق السعودية بسعر 1016 ريال سعودي للنسخة ذات السعة 64 جيجابايت.
  3. تسعيرة عالمية مقارنة:
    • السعر العالمي للهاتف: إذا نظرنا إلى السوق العالمي، نجد أن سعر الهاتف يقارب 271 دولار أمريكي.
  4. أسعار أخرى في الخليج:
    • سعر الهاتف في الأردن: بلغ سعر Infinix Smart 8 Plus في الأردن حوالي 192 دينار أردني، مما يظهر التباين على مستوى الأسعار بين دول المنطقة.

في الختام يتضح أن هاتف Infinix Smart 8 Plus يعد خياراً جذاباً لمن يبحث عن هاتف ذكي بمواصفات جيدة وبسعر اقتصادي، مع وجود فروقات بسيطة في التسعيرة بين مصر ودول الخليج الأخرى، يُشجع على متابعة التحديثات السعرية واستخدام أكواد القسائم الخصمية للحصول على أفضل صفقة ممكنة.

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Fatmaمنذ 7 ساعات
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