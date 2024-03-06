روتانا خليجية|..تردد قناة روتانا مسلسلات على النايل سات متابعة مسلسل شباب البومب الجزء الجديد

يبحث الكثير من الأشخاص عن تردد قناة روتانا مسلسلات، وذلك لما تقدمه هذه القناة من برامج ومسلسلات متنوعة يفضلها المشاهدين، وتعتبر قناة روتانا مسلسلات( دراما) واحدة من ضمن شبكة قنوات روتانا المتعددة المجالات، وتتميز هذه القنوات بما تعرضه من محتوى هادف يجذب العديد من المشاهدين إليه، وسوف نتعرف في هذا المقال على تردد روتانا مسلسلات.

تردد قناة روتانا مسلسلات

تتميز قناة روتانا مسلسلات بجودة بثها العالية، حيث تعمل القناة على تكوين صورة نقية وصوت قوي من خلال استخدام أحدث التقنيات المبتكرة والتي تعمل على نظام SD HD، وتعرض القناة في شهر رمضان المبارك العديد من المسلسلات الجديدة، العربية والخليجية والتركية، وقد كان انطلاق أول بث للقناة عام 2017،ومنذ ذلك الحين نالت القناة شهرة واسعة جداً، وحققت أعلى نسبة مشاهدات على مدار سنين عملها، وتختار القناة برامجها وفقا لمجموعة من المعايير الثقافية، والمهنية.

يمكن استقبال بث القناة بشكل سهل من خلال ضبط ترددها الجديد على القمر الصناعي، وهو على النحو التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11296.

استقطاب القناة: رأسي.

معدل الترميز / 27500.

معامل تصحيح الخطأ / 6/5.

قنوات روتانا الفضائية

يعتبر تردد قنوات روتانا من الترددات المهمة التي يرغب العديد من الأفراد في التعرف عليه، وذلك لأن هذه القنوات حققت أعلى نسب مشاهدة في الوطن العربي، حيث تقدم هذه القنوات مجموعة متنوعة من المحتوى الترفيهي الدراما والغناء والموسيقى، وتجمع بين الفن القديم والفن الجديد، مما يزيد دائرة الجمهور، كما أن كون هذه القنوات مجانية يجعل بإمكان الجميع استخدامها، حيث أنه لا وجود لأكواد أو أي رسوم مشاهدة، وليس هناك فقرات إعلانية، الأمر الذي يحقق متعة المشاهدة، وقد أطلقت شركة روتانا الفضائية مجموعة من الشبكات سنة 2003، وهي عبارة عن خمس قنوات تم إطلاقها بشكل مجاني، وهم: