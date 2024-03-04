“الجماهير هتعيط من الصدمة”.. اصابة مهاجم النادي الأهلي وغيابه عن مباراة الزمالك رسميًا !!.. خسارة كبيرة في وقت صعب

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة صادمة لمحبي وجماهير النادي الأهلي، حيث افاد بتعرض لاعب مهم في الفريق لإصابة قوية على مستوى العضلة الخلفية مما يلقي بظلال الشك حول مشاركته في المباراة المرتقبة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر وتزداد حدة القلق لدى الجماهير خاصة لأن المباراة مقررة للعب بعد أقل من أسبوع من الآن، مما يترك فترة زمنية ضيقة لاستعادة اللاعب لياقته البدنية وتلك الأخبار الصادمة تثير التساؤلات حول مدى تأثير غياب اللاعب المهم على أداء الفريق في المباراة الهامة.

إصابة نجم الأهلي تصدم الجماهير

قال الناقد الرياضي أحمد درويش إن اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول في النادي الأهلي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، ومن المقرر أن يخضع لفحص طبي شامل وأشعة لتحديد مدة غيابه عن الملاع وأوضح درويش أن التقارير الأولية تشير إلى أن الإصابة خفيفة، وربما لن يغيب اللاعب عن مباراة الزمالك المقررة يوم الجمعة الماضي ولكن هذا الأمر غير نهائي بعد حيث ستحدد الفحوصات الطبية موقف الجهاز الفني من مشاركة اللاعب.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لعام 2024 حيث ستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك يوم الجمعة الموافق 8 مارس الجاري، على أرضية ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض.