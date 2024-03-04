“بلاش منهم خالص”.. خبراء تغذية يحذرون من تناول المخلل والحلويات خلال شهر رمضان.. خلاص مافيش كنافة بالمانجة تاني !!

باقتراب شهر رمضان المبارك يتزايد الإقبال على تناول الأطعمة بمختلف أنواعها ويتصدر منها المخللات والحلويات قائمة الطعام الشهية التي تجتمع على موائد الشارع المصري خلال هذا الشهر الكريم ومع ذلك حذر العديد من الخبراء من الإفراط في تناول هذه المقبلات خلال فترة الصيام نظرًا للآثار السلبية التي قد تنتج عنها على الصحة الإنسانية فقد أكدت الدراسات العلمية أن تناول الكميات الزائدة من المخللات والحلويات خلال شهر رمضان يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة لذا يجب على الصائمين أخذ الحيطة والحذر وتناول هذه الأطعمة بشكل معتدل خلال شهر رمضان.

ضرر تناول المخللات في شهر رمضان

تعتبر المخللات من الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة للغاية من الأملاح،وهذا يمكن أن يتسبب في مجموعة من الآثار الضارة على الصحة خلال شهر رمضان المبارك و من بين الآثار السلبية التي قد تحدث نتيجة لتناول المخللات بكثرة خلال هذا الشهر:

تأثير سلبي على صحة القلب نتيجة لزيادة مستويات الصوديوم في الجسم.

ارتفاع ضغط الدم بسبب التأثير السلبي للأملاح على الأوعية الدموية.

زيادة تركيز الأملاح في الجسم قد يؤدي إلى تدهور حالة الكلى.

احتباس المياه في الجسم نتيجة لارتفاع مستويات الأملاح.

تناول الحلويات في شهر رمضان

الحلويات قد تحمل في طياتها مجموعة من الأضرار التي يجب أخذها بعين الاعتبار، ومن هذه الأضرار: