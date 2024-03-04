طريقة التسجيل في التجنيد الإجباري بالمغرب وملء الاستمارة والشروط المطلوبة tajnid.ma

تتجه أنظار الشباب المغاربة نحو فترة الإحصاء المتعلقة بالخدمة العسكرية لعام 2024، وقد أعلنت الدولة أن المدة التي سوف يتم فيها اعتماد طلبات الشباب تبدأ من 1 مارس 2024 وتستمر حتى 29 أبريل 2024، وهذه الفترة تعد مرحلة حاسمة في تنظيم وتحديد مستقبل الشباب المدنيين في المملكة المغربية.

وفي سياق متصل، جاء في مقرر وزير الداخلية رقم 3337.22، الصادر بتاريخ 12 دجنبر 2022، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية تحت العدد (7151)، بشأن تحديد تواريخ بداية وانتهاء فترة الإحصاء المتعلقة بالخدمة العسكرية لعام 2024، ينص المقرر على تكليف الولاة والعمال، كل فيما يخصه، باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ هذا المقرر على مستوى الجهات الإقليمية والعمالات والمقاطعات التابعة لها.

طريقة التسجيل في التجنيد الاجباري بالمغرب وملء الاستمارة لعام 2024

قم بزيارة الموقع الرسمي للتجنيد الإجباري في المغرب عبر الرابط التالي: www.tajnid.ma

ادخل إلى الخانات المخصصة لملء الاستمارة على الموقع

قم بملء استمارة الإحصاء للتجنيد الإجباري في المغرب عن طريق إدخال جميع المعلومات المطلوبة بعناية، حتى يتم تسجيل اسمكم، سواء كنتم مدعوين مسبقاً للخدمة العسكرية، أو ترغبون في التطوع للتسجيل.

إذا كنتم ضمن القائمة التي أعدها وزارة الداخلية مسبقاً للتسجيل، ستظهر لكم نافذة تخبركم بأنكم مدعوون لأداء الخدمة العسكرية في إطار التجنيد الإجباري، ويكفي أن تقوموا بالتصديق على المعلومات وتأكيد الطلب

كيفية التحقق من وضعك لأداء الخدمة العسكرية

للتحقق من وضعك ما بين مقبول أو مرفوض يتم الإجراء فقط عبر الموقع الرسمي الذي يتم توفيره من قبل وزارة الداخلية على Tajnid.ma كما يتم طلب منك تعبئة استمارة الإحصاء كما هو موضح في المقال أعلاه لمعرفة وضعك بشكل دقيق.