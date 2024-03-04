“الحق اشترى عربية الأحلام”.. انخفاض أسعار السيارات في السوق المصري لجميع الفئات.. تخفضيات قوية على أسعار السيارات الحقها قبل ما تزيد تاني!!

شهدت صناعة السيارات في مصر في الساعات الأخيرة حالة من الارتباك والتوتر نتيجة لتعاظم الغموض حول اتجاهات السوق والتحديات التي تواجهها وفي هذا السياق كشفت مصادر موثوقة عن إعلان بعض الوكلاء والموزعين عن تخفيضات هائلة تصل قيمتها في بعض الحالات إلى 200 ألف جنيه على مجموعة من الموديلات ويأتي هذا الإعلان في ظل تراجع أسعار صرف الدولار في السوق السوداء مما قد يفسر بعض الخطوات الجريئة التي يقوم بها المتعاملون في هذا القطاع فالتراجع في أسعار صرف الدولار يمكن أن يخفض تكلفة استيراد السيارات ويسهل توفيرها للمستهلكين بأسعار تنافسية.

تراجع أسعار السيارات في السوق المصري

كشفت بعض وكالات السيارات عن تراجع واضح في أسعار السيارات في السوق المصري، ويعزى هذا التراجع إلى تناقص قيمة الدولار في الأيام الأخيرة ووفقًا لمصادر موثوقة يتراوح التخفيض بين 70 ألف جنيه و800 ألف جنيه في أسعار بعض فئات السيارات، فعلى سبيل المثال شهدت سيارة فولكس فاجن تيجوان 2024 انخفاضًا ملحوظًا في سعرها حيث بلغت القيمة الجديدة 2 مليون و900 ألف جنيه، بالمقارنة مع السعر السابق البالغ 3 مليون و700 ألف جنيه ولا يقتصر التخفيض على ذلك، بل شهدت سيارة سيات إيبيزا 2024 انخفاضًا يصل إلى 300 ألف جنيه.

مواصفات السيارة فولكس فاجن تيجوان 2024

من بين السيارات التي شهدت انخفاضًا بارزًا في سعرها هي سيارة فولكس فاجن تيجوان 2024 بمواصفات فريدة ومثيرة للاهتمام وتتميز هذه السيارة بمحرك قوي بسعة 1400 سي سي، يتمتع بقوة حصانية تبلغ 150/5000-6000 وعزم دوران يصل إلى 250/1500-3500 نيوتن.متر/لفة.دقيقة وهذه المواصفات تجعل سيارة فولكس فاجن تيجوان 2024 خيارًا مثاليًا للراغبين في الحصول على سيارة متعددة الاستخدامات تجمع بين الأداء القوي والأناقة والراحة.