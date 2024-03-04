“عملاق سامسونج قادم”..سامسونج تتألق سعر و مواصفات هاتف Samsung Galaxy M34 5G في 2024 .. هينافس الأيفون ويركنه على الرف

يتميز هاتف Samsung Galaxy M34 5G بمواصفات مميزة وأداء عالي يلبي احتياجات مختلف المستخدمين، كما يتمتع بسعر مناسب يجعله متاحًا لشريحة واسعة من الجمهور ويأتي الهاتف بشاشة Super AMOLED مميزة تقدم تجربة مشاهدة ممتازة بفضل معدل تحديث عالي يبلغ 120 هرتز ويتميز الهاتف بمعالج Exynos 1280 القوي، الذي يعتبر من أحدث المعالجات ويوفر أداءً ممتازًا في هذه الفئة وبفضل هذه المواصفات الرائعة يعتبر هاتف Samsung Galaxy M34 5G خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يبحثون عن هاتف يقدم أداءً ممتازًا وتجربة استخدام مريحة بسعر معقول.

مميزات جوال Samsung Galaxy M34 5G

يتميز هاتف Samsung Galaxy M34 5G بعدة ميزات تجعله خيارًا ممتازًا في فئته، حيث يتضمن ميكروفونًا ثانويًا لعزل الضوضاء، ما يساعد على تحسين جودة المكالمات وتقليل الضوضاء المحيطة وهى ميزة تجدها أيضًا في هاتف Realme 12 Pro، مما يسهم في توفير تجربة استخدام أفضل للمستخدم.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتف بمدخل 3.5 مم لسماعات الهاند فري.

ومن بين أبرز ميزاته أيضًا استخدام بطارية كبيرة وقوية تمنح الجهاز عمرًا طويلًا للاستخدام.

ويضمن شاشة Super AMOLED بمعدل تحديث عالي يبلغ 120 هرتز تجربة مشاهدة ممتعة وسلسة، مع أداء مميز خلال تصفح الويب أو مشاهدة الفيديوهات.

أما بالنسبة للأداء، فهاتف Samsung Galaxy M34 5G يتيح أداءً قويًا وسريعًا بفضل معالجه القوي.

سعر جوال Samsung Galaxy M34 5G