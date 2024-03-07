رامز هيولع الجو ساعة الفطار على تردد قناة MBC مصر نايل سات ..اظبطها وشوف المداح وأحمد السقا في العتاولة

تردد قناة MBC مصر التي تعتبر واحدة من القنوات المهمة قناة في الوطن العربي، حيث أنها تنتمي إلى مجموعة قنوات MBC القنوات التي حققت ناجح ساحق وشهرة كبيرة بالإضافة إلى أن القناة تمتاز بعرض محتويات جديدة ومتنوعة منها الاجتماعي أو الثقافي وأيضًا الإخباري وتبث محتويات القناة على مدار 24 ساعة دون انقطاع.

تردد قناة MBC مصر

تتوفر قناة ام بى سى مصر على القمر الصناعي النايل سات أو القمر الصناعي هوت بيرد، ويكون تردد القناة كما يلي:

قمر صناعي: نايل سات.

تردد: 12015 أو 11469.

الجودة: SD.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

أما التردد في قمر صناعي: هوت بيرد.

تردد: 11258 .

الجودة: SD.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

أما تردد 10930 في قمر هوت بيرد يكون معامل تصحيح الخطأ هو: 2/3، ومعدل الترميز يكون 30000.

برامج قناة MBC مصر

تنوعت البرامج التي تقدمها قناة ام بى سى مصر بالإضافة إلى المسلسلات الجديدة، وتكون برامج القناة كالتالي:

اللعيب.

رامز جلال ولم يتم الإعلان عن اسم البرنامج للأن.

يحدث في مصر.

اللهم تقبل.

حديث المساء.

الحكاية عمرو أديب.

الجمعة في مصر.

مسلسلات قناة MBC مصر رمضان 2024

أعلنت قناة MBC مصر عن عرض مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات، وهذه المجموعة تتمثّل في التالي: