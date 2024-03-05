” 100 دينار هتاخدهم”.. الآن متاح لينك التسجيل في المكرمة الملكية في الأردن 2024 .. بالخطوات والتفاصيل عبر takaful.naf.gov.jo

تسعى الحكومة الأردنية دائمًا لتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين الأكثر احتياجًا ومن بين تلك المبادرات تقديم المكرمة الملكية التي تعتبر من الدعم النقدي الذي يساهم في تخفيف العبء المالي عن الأسر الفقيرة والمحتاجة وللتسجيل في المكرمة الملكية 2024، يمكن للمواطنين الأردنيين اتباع الخطوات التي سوف نقوم بشرحها في الفقرات التالية.

خطوات التسجيل للحصول على المكرمة الملكية

يمكنك التسجيل الان والحصول على هذه المكرمة من خلال اتباع الخطوات التالية بشكل صحيح ودقيق:

الدخول إلى موقع تكافل التابع لصندوق المعونة الوطنية عبر الإنترنت.

تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك باستخدام المصدر البطاقة الوطنية والرقم السري.

في حال عدم وجود حساب، يجب النقر على خيار تسجيل مستخدم جديد.

اختيار التسجيل في مكرمة الملكية بقيمة 100 دينار ومن القائمة المتاحة بعد تسجيل الدخول.

ملء النموذج الإلكتروني بعناية وإدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة وصحة.

بعد الانتهاء من ملء النموذج، يجب النقر على زر إرسال لتقديم الطلب.

وسيتم مراجعة الطلب من قبل صندوق المعونة الوطنية وبعدها يتم إرسال رسالة نصية إلى هاتفك المحمول تعلمك بالموافقة على الطلب ومتابعة الإجراءات اللازمة.

شروط الحصول على المكرمة الملكية 100 دينار 2024