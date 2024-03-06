اسماء المقبولين في درجات العقود المخصصة لتربية ميسان 2024
أعلنت وزارة التربية العراقية عن اسماء المقبولين في درجات العقود المخصصة في محافظة ميسان 2024، حيث يتم تعيينهم بعقود مؤقتة تصل إلى 6000 عقد براتب لا يتجاوز 300 ألف دينار عراقي، للتعرف على المزيد من التفاصيل المعلومات حول هذا الموضوع تابعوا معنا الفقرات التالية.
اسماء المقبولين في درجات العقود المخصصة 2024
أعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة ميسان العراقية عن أسماء المقبولين في درجات العقود المخصصة المعينين بعقود مؤقتة وذلك لوظائف “معلم أو معلم جامعي أو مدرس” وذلك وفقًا لعدد من الضوابط التي وضعتها الوزارة لكل درجة وظيفية، حيث يتمكن الاستعلام عن الأسماء من خلال تحميل كشوفات الأسماء بكل سهولة.
تقديم الاعتراض على النتيجة
ومن جانب أخر فقد تم الإعلان عن فتح باب تقديم الاعتراض إذا وجد اي أخطاء في المعلومات أو نقاط المفاضلة، حيث يستمر باب الإعتراض مفتوح لمدة 15 يوم من تاريخ الإعلان عن الأسماء.
أسماء ذوي الاعاقة والشهداء
سيتم الإعلان عن أسماء المقبولين من ذوي الإعاقة وذوي الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك الأقليات والإختصاصات المهنية بعد إتمام عملية فرز المتقدمين ووفقًا الضوابط الموضوعة من قبل وزارة التربية العراقية.
نقاط المفاضلة لعملية التعيين
فقد أوضحت وزارة التربية العراقية إنه يتم الترشيح على أساس الحاجة الفعلية وذلك نسبة 60% للذكور و40% للإناث حيث يتم المقبولين وفقًا للشروط الموضوعة، حيث تم تقسيم درجات الوظائف كالتالي:
- فقد تم تخصيص نسبة 15% من المجموع الكلي للدرجات لذوي الشهداء وضحايا الإرهاب وشهداء الحشد الشعبي من الدرجة الأولي حصريًا.
- كما تم تخصيص نسبة 5% من المجموع الكلي للدرجات لذوي الإعاقة، شرط تقديم كتاب من هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة يكون مصدق من قبل اللجان الطبي المختص موضح فيه قدرته على العمل في الوظيفة المعلنة.
- فقد تم تخصيص أيضًا نسبة 2% للأقليات من المسيحين والصابئين والايزيدي والشبك والكرد الفيلية.
- وأخيرًا تم تخصيص نسبة 2% من للنازحين العائدين من مخيمات الإقليم إلى المحافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين، وذلك وفق لقرار مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 23 يناير 2024.