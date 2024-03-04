“أحصل على 13,000 دينار” التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2024 والمستندات المطلوبة لقبول الطلب

تقوم الحكومة الجزائرية بتوفير منحة البطالة للشباب من أجل الحصول على الدعم الكافي لهم حتى يتحصلوا على عمل مناسب، وذلك لمساعدة الشباب الذي لم يتم توفيقهم في الحصول على فرصة عمل ملائمة، وقامت الحكومة بتوفير التسجيل من خلال موقع إلكتروني من أجل التسهيل عليهم في التقدم.

خطوات التسجيل في منحة البطالة في الجزائر

يوجد أعداد كبيرة من الشباب في الجزائر يتوافدون على هذه المنحة وخصوصًا الطلاب الجامعيين وكذلك الطلاب الذين أنهوا التعليم العالي الخاص بهم، وذلك للحصول على حياة أفضل ورفع مستوى المعيشة الخاص بهم، ونعلن لكم الآن خطوات التسجيل في المنحة:

الدخول على موقع الوكالة الوطنية

الضغط على “التسجيل في المنحة”.

إدخال كافة البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

يجب إرفاق كافة المستندات المطلوبة.

الضغط على “إرسال الطلب”.

وبعد الانتهاء نت تلك الخطوات سوف يتم مراجعة كافة الطلبات وقبول من يتوفر فيهم الشروط والمعايير التي تم وضعها لاستحقاق المنحة، ويتم الإعلان عن نتائج القبول من خلال الموقع الإلكتروني.

الأوراق المطلوبة للحصول على منحة البطالة في الجزائر

‏هناك مجموعة من الأوراق والمستندات المطلوبة لكي يتمكن الشخص من الحصول على المنحة وفي حالة عدم تقديم تلك المستندات سوف يتم رفض الطلب المقدم، وهي كالتالي: