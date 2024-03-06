بعد حريقة بيت الكبير ما حقيقة تأجيل عرض مسلسل الكبير هذا العام في رمضان 2024.

حقيقة تأجيل عرض مسلسل الكبير هذا العام، ترددت الكثير من الأقاويل حول تأجيل عرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، وذلك بعدما تعرض دوار العمدة الذي يتم فيه تصوير أحداث المسلسل إلى حريق هائل عندما كان فريق العمل يقوم بتصوير بعض المشاهد في الخارج، لذلك ترددت إشاعات عدة تفيد بتأجيل عرض المسلسل خلال سباق رمضان هذا العام، تابع معي لمعرفة المزيد من التفاصيل.

حقيقة تأجيل عرض مسلسل الكبير هذا العام

أكد الناقد الفنى أحمد سعد خلال عدة تصريحات تنفي تأجيل عرض مسلسل الكبير أوي المقرر عرضه خلال موسم رمضان القادم 2024 الذي لم يتبقى عليه سوى أيام قليلة، وقال أن فريق العمل مستمر في تصوير أحداث المسلسل دون راحة حتى يتم اكتمال حلقات المسلسل قبل نهاية شهر رمضان المبارك، ولكن هذا الحريق تسبب في تعطيل التصوير، كما أكد أن الحريق الذي حدث في دوار شخصية الكبير أوي قد سبب خسائر مادية كبيرة، ولكن لم يتم إصابة أي شخص من صناع العمل، وفي هذا الوقت يتم تغيير ديكور المنزل الذي يتم فيه التصوير، أما فريق العمل فإنه مستمر بتصوير المشاهد الخارجية لحين الانتهاء في تغيير ديكور المنزل المحترق.

من هم أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن؟

مسلسل الكبير أوي تم عرضه في سبع مواسم سابقة حققت نجاحات مبهرة في جميع أنحاء الوطن العربي، لذلك من المتوقع أن يحقق هذا الجزء نفس النجاح الذي حققته الأجزاء السابقة، والعامل الأساسي في نجاح هذا المسلسل هو كوكبة النجوم الذين يعملون فيه مثل النجم الكبير أحمد مكي، والفنانة الشابة رحمة أحمد، والفنان محمد سلام القائم بدور هدرس، ويقوم بإنتاج هذا المسلسل المنتج تامر مرسي الذي قد قام بنشر البوستر الإعلاني للمسلسل عبر حسابه على إنستجرام.