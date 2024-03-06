القمة العربية هتولع..شوف ماتش الأهلي والزمالك امتى؟ واستمتع بنهائي كأس مصر على ملعب هيئة الترفيه في السعودية

ماتش الأهلي والزمالك امتى؟ كلما اقترب موعد لقاء القمة القادمة كلما زاد التشويق والإثارة، حيث أنها مباراة خارج التوقعات، لذلك يهتم الكثير من عشاق الساحرة المستديرة بهذا اللقاء، ومقرر لعب هذه المباراة في ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية خلال فعاليات موسم الرياض، لهذا يريد الكثير من محبي كرة القدم في مصر وكذلك الدول العربية معرفة موعد هذا اللقاء، لمعرفة المزيد معلومات تابع معي.

ماتش الأهلي والزمالك امتى؟

كان مقرر إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر يوم 13 من شهر مارس الحالي، ولكن تم تقديم هذا الموعد ليصبح يوم 8 من شهر مارس، أي بعد خمسة أيام ، وتقام المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأول بارك في مدينة الرياض.

القنوات التي ستقوم بنقل أحداث نهائي كأس مصر

بعدما تقرر إقامة نهائي كأس مصر في المملكة العربية السعودية، أصبحت قنوات SSC هي الناقل الرئيسي لمباراة القمة المرتقبة يوم الثامن من مارس الحالي، بالإضافة إلى نقلها عبر قناة أون تايم سبورت، وقناة mbc مصر، وكان الاتحاد المصري قد أعلن أن حكام لقاء نهائي كأس مصر سيكون طاقم مصري، ولكن رفض كل من الأهلي والزمالك أن يكون طاقم التحكيم مصري، وطالبوا باستقدام طاقم تحكيم أجنبي بالكامل من حكام الصفوة على الرغم من رفض بعض أعضاء اتحاد الكرة المصرية، ولكن الاتحاد السعودي قال إن هذا الحدث كبير جدًا ولن يتم عرقلة هذا التنظيم بسبب الحكام، لذلك وحتى هذه اللحظة مقرر لإدارة هذا اللقاء استقدام حكام أجانب من صفوة حكام العالم.