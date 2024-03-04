شعار ترشيح السعودية مونديال 2034 “شعار كأس العالم” والهوية البصرية لملف الترشيح

كأس العالم لكرة القدم إحدى الفعاليات التي تسبب ضجة كبيرة في كافة دول العالم، ودائمًا ما ينتظر الجماهير معرفة تفاصيل البطولة وأهمها أي دولة سوف تستقبلها، ونظرًا لتاريخ المملكة العربية السعودية الحافل بالإنجازات الكروية، ستكون هي من تستقبل هذه البطولة، وبالفعل تم الإعلان عن شعار ترشيح السعودية مونديال 2034، والذي جاء مميزًا ويحمل في طياته معاني كثيرة رائعة.

السعودية واستضافة كأس العالم 2034

يتساءل الكثير حول من يستضيف كأس العالم 2034؟ قامت المملكة العربية السعودية بالترشح لاستقبال المونديال 2034 في شهر أكتوبر الماضي، وبالفعل حصلت السعودية على هذا الحق، وبذلك ستصبح ثالث بلد عربي بعد بلدي قطر والمغرب، والثانية في منطقة الخليج العربي الذي يقوم باستضافة نهائيات المونديات.

شعار ترشيح السعودية مونديال 2034

أوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إطلاق الهوية الرسمية شعار ترشيح السعودية مونديال 2034، وهذا الشعار هو معًا ننمو، وجاء هذا الشعار ليجسد فترة النمو والتقدم التي تشهدها السعودية في عالم كرة القدم، كما شمل ملف الترشح ثلاث ركائز أساسية هما معًا لتنمية القدرة البشرية، ومعًا لتنمية كرة القدم، ومعًا لتنمية جسور التواصل.

وأيضًا يعمل الشعار على التركيز على الأواصل الرابطة بين السعودية وشعبها بعالم كرة القدم حيث أنها تسعى دائمًا لخلق مستقبل رياضي أفضل.

الهوية البصرية لملف ترشيح السعودية لمونديال 2034

تم تصميم هوية بصرية بطريقة مميزة وغنية بالتفاصيل التي تسعى لإيضاحها، حيث جاءت على النحو التالي: