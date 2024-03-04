بعد انخفاض سعر الدولار… بكام أسعار الاسمنت اليوم الاثنين 2024/3/4 في جميع المصانع بالمشال
بعد التراجع الكبير الذي تم تسجيله في سعر الدولار، كان من المنتظر والمتوقع من قبل المهتمين بمواد البناء وأمور العقارات، أن يكون هناك تراجع أيضاً في السلع الخاصة بالبناء مثل الأسمنت والحديد على اختلاف المصانع المنتجة بناء على الاحصائيات، ولكن على العكس لم يحدث ذلك، والذي كان ضد توقعات الأفراد، وفي هذا المقال سوف يتم رصد أسعار الأسمنت اليوم حسب التعاملات الأخيرة في سوق أسعار مواد البناء
أسعار الأسمنت اليوم
يتابع المتخصصون في أغراض البناء الأسعار التي يسجلها الأسمنت، وكذلك الحديد حيث إنهما يعتبرون المادتين الأساسيتين في عملية التعمير التي هي الوظيفة الأساسية لبعض الأفراد ولذا؛ يحرصون على متابعة أسعار الأسمنت اليوم حتى في حالة حدوث أي تغيير بها يقومون هم بتغيير أسعار خدماتهم أيضًا، حتى لا يتعرضوا للخسارة في حالة أن قاموا بشراء الأدوات بقيمة أعلى من أسعار أعمال العقارات، وكذلك نفس الأمر بالنسبة للمواطنين المهتمين بالشراء أيضاً، حيث لم يقتصر الأمر على فئة معينة.
سعر طن الأسمنت اليوم
جاء سعر طن الأسمنت اليوم كما هو آتي:
- سعر طن أسمنت الرمادي وصل إلى 2319 جنية.
- كذلك سعر طن أسمنت الممتاز هو 2160 جنية.
- ثم سعر طن أسمنت التعمير كان قد وصل إلى 2150 جنية.
- أما سعر طن أسمنت السويدي 2070 جنية.
- ثم عن سعر طن أسمنت السويس قد سجل 1990 جنية.
- أما وصل سعر طن أسمنت حلوان هو 1980 جنية.
- ثم سعر طن أسمنت العسكري 1960 جنية.
- سعر طن أسمنت المخصوص 1940 جنية.
- في الأخير سعر طن أسمنت النصر 1910 جنية