“مدفع الإفطار إضرررب” موعد آذان المغرب في شهر رمضان 2024 | إمساكية شهر رمضان للعام الحالي

نعرض لكم موعد آذان المغرب خلال شهر رمضان الكريم والذي لم يتبقى سوى أيام قليلة على استقباله، ويهتم دائما جميع المسلمين بمعرفة مواقيت الصلاة على مدار الشهر، وموعد آذان المغرب ومدفع الإفطار حتى يقوم جميع الصائمين بالإفطار، وسوف نوضح لكم في المقال إمساكية شهر رمضان وموعد الإفطار على مدار الشهر الكريم.

موعد آذان المغرب في شهر رمضان 2024

‏من المعروف أن موعد آذان المغرب في شهر رمضان في بداية الشهر يختلف عن نهاية الشهر حيث أنه مع مرور شهر رمضان الكريم تزداد فترة الصيام بشكل تدريجي لتكون مواعيد آذان المغرب خلال شهر رمضان هي: