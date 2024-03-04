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“مدفع الإفطار إضرررب” موعد آذان المغرب في شهر رمضان 2024 | إمساكية شهر رمضان للعام الحالي
نعرض لكم موعد آذان المغرب خلال شهر رمضان الكريم والذي لم يتبقى سوى أيام قليلة على استقباله، ويهتم دائما جميع المسلمين بمعرفة مواقيت الصلاة على مدار الشهر، وموعد آذان المغرب ومدفع الإفطار حتى يقوم جميع الصائمين بالإفطار، وسوف نوضح لكم في المقال إمساكية شهر رمضان وموعد الإفطار على مدار الشهر الكريم.
موعد آذان المغرب في شهر رمضان 2024
من المعروف أن موعد آذان المغرب في شهر رمضان في بداية الشهر يختلف عن نهاية الشهر حيث أنه مع مرور شهر رمضان الكريم تزداد فترة الصيام بشكل تدريجي لتكون مواعيد آذان المغرب خلال شهر رمضان هي:
- أذان المغرب أول يوم رمضان سوف يكون في تمام الساعة 6:08 مساءً.
- بينما موعد الأذان ثاني أيام رمضان سيكون في تمام الساعة 6:09 مساءً.
- ويكون موعد المغرب ثالث يوم رمضان في تمام الساعة 6:10 مساءً.
- بينما يرفع آذان المغرب رابع يوم رمضان في الساعة 6:10 مساءً.
- واليوم الخامس يكون موعد الأذان الساعة 6:11 مساءً.
- واليوم السادس والسابع يكون الأذان في الساعة 6:12 مساءً.
- موعد الأذان في اليوم الثامن يكون الساعة 6:13 مساءً.
- بينما يكون أذان المغرب اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر من رمضان في تمام الساعة 6:14 مساءً.
- ويؤذن المغرب في اليوم الثاني عشر والثالث عشر في تمام الساعة 6:15
- أما عن موعد آذان المغرب في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان الكريم سوف يكون في تمام الساعة 6:16 مساءً.
- ويرفع آذان المغرب في اليوم الخامس عشر والسادس عشر في تمام الساعة 6:17 مساءً.
- ويكون موعد آذان المغرب في اليوم السابع عشر والثامن عشر في الساعة 6:18 مساءً.
- أما عن موعد الأذان في اليوم التاسع عشر والعشرين سوف يكون الساعة 6:20 مساءً.
- ويرفع الأذان في اليوم الواحد والعشرين والثاني والعشرين من شهر رمضان الكريم في الساعة 6:21 مساءً.
- ويكون آذان المغرب بالتحديد في اليوم الثالث والعشرين من رمضان في تمام الساعة 6:22 مساءً.
- يؤذن المغرب في اليوم الرابع والعشرين والخامس والعشرين من شهر رمضان في تمام الساعة 6:23 مساءً.
- أما عن اليوم السادس والعشرين فسوف يكون موعد صلاة المغرب الساعة 6:24 مساءً.
- بينما يكون موعد الأذان في اليوم السابع والعشرين والثامن والعشرين من شهر رمضان الكريم في تمام الساعة 6:25 مساءً.
- ويكون موعد آذان المغرب في نهاية أيام شهر رمضان العظيم في تمام الساعة 6:26 مساءً.