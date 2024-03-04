يابختك يالي هتبني.. انخفاض جديد في أسعار الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 4 مارس 2024 في جميع المصانع بالمشال

ارتفعت معدلات البحث عن أسعار الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 4 مارس 2024، حيث شهد سعر طن حديد التسليح تغيير ملحوظ نتيجة تأثير مستوى الاقتصاد العالمي، وقد يتسبب هذا التأثير في تأثير شامل على مواد البناء بشكل عام، مما يؤثر بشكل كبير على شركات البناء والراغبين في مجال البناء والعقارات سواء كانوا مواطنين أو مستثمرين، ومن الجدير بالذكر أن التغيرات التي تطرأ على سعر الدولار تعتبر أحد العوامل الأساسية التي تؤثر على أسعار الحديد وهذا ما سنوضحه لكم في السطور القادمة.

أسعار الحديد اليوم الاثنين 4 مارس 2024

من الملحوظ أن أسعار الحديد اليوم الاثنين ليست مستقرة بشكل عام، حيث تطرأ أسعار جديده يوميا وتغيير بشكل مستمر، وسنوضح لكم أسعار اليوم، وهي كالتالي:

بلغ سعر طن حديد عز اليوم حوالي 55000 ألف جنيه.

بينما جاء سعر طن حديد بشاي حوالي 54000 جنيه.

وجاء سعر طن حديد العتال حوالي 53000 ألف جنيه.

بينما تم تسعير طن حديد المعادي حوالي 52000الف جنيه.

وجاء سعر طن حديد الكومي حوالي 52000الف جنيه.

وسجل طن حديد المراكبي سعر 54000 ألف جنيه.

بينما وصل سعر طن حديد عطية إلى 52,500ألف جنيه.

وبلغ سعر طن حديد العشري حوالي 51,000 ألف جنيه.

بينما جاء سعر طن حديد الجيوشي 52,000 ألف جنيه.

سعر طن حديد مصر ستيل حوالي 52,000 ألف جنيه.

سعر طن حديد بيانكو 51,000 ألف جنيه.

بلغ سعر طن حديد المصريين حوالي 53,000 ألف جنيه.

سعر طن حديد سرحان يقدر بنحو 52,000 الف جنيه.

سعر طن حديد الجارحي حوالي 53,000 ألف جنيه.

أما بالنسبة لحديد السويس الصلب فقد سجل سعر الطن حوالي 53,000 ألف جنيه.

بينما وصل سعر طن حديد المدينة حوالي 52,000 ألف جنيه.

سعر الاسمنت اليوم

بعد أن تم التعرف على سعر الحديد اليوم، فلابد من معرفة سعر طن الاسمنت اليوم والذي جاء كالتالي: