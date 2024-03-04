الحقي اشتري وخزني قبل رمضان.. انخفاض في أسعار الأرز الشعير اليوم الاثنين 4 مارس 2024 في الاسواق

تقترب أيام شهر رمضان الكريم ومع اقتراب هذا الشهر الفضيل، ينخرط المواطنون في البحث عن أسعار الأرز الشعير اليوم الاثنين 4 مارس في الأسواق والمحلات التجارية، و يحتل الأرز مكانة هامة بالنسبة للمواطنين لاعتباره سلعة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، سواء كان نوعه رفيع أو عريض الحبة، ونقدم لكم في هذا المقال متابعة شاملة لأسعار الأرز اليوم، بداية من الشعير وصولاً إلى الأبيض.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية يبحثون عن سعر طن الأرز الشعير اليوم الاثنين 4 مارس قبل حلول شهر رمضان المبارك، والذي سوف يدق على الأبواب منذ أيام قليلة، وبعد مجموعة من البحث الدقيق تبين أن سعر الأرز قد انخفض، وهذا ما سوف نقوم بشرحه في السطور القادمة وهو كالتالي:

سعر الأرز الشعير رفيع الحبة وصل إلى حوالي 18,200 جنيه للطن.

بينما وصل سعر الأرز الشعير عريض الحبة إلى حوالي 19,400 جنيه للطن.

أما سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة فقد وصل إلى حوالي 30,000 جنيه للطن.

وسعر الأرز الأبيض عريض الحبة وصل إلى حوالي 31,000 جنيه للطن.

أسعار الأرز اليوم في الأسواق

بالإضافة إلى ما تم شرحه في السطور السابقة وتوضيح سعر طن الأرز الشعير بكافة أنواعها، سوف نوضح لكم أيضاً أسعار الأرز في الأسواق اليوم والتي جاءت كما يلي: