رابط التقديم على قروض صندوق الاسكان العراقي 2024

يبحث الكثير من المواطنين العراقيين عن رابط التقديم علي قروض صندوق الاسكان العراقي 2024، و ذلك للحصول على سكن مناسب الذي يعد حق من حقوق المواطنين، ومنها يسعى صندوق الاسكان في العراق لتوفير عدد من الوحدات السكنية المناسبة للمواطنين، حيث يقدم قرض لهم سواء للبناء أو الشراء، سنوضح لكم تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع.

رابط التقديم علي قروض صندوق الاسكان العراقي 2024

تم اتاحت رابط التقديم علي قروض صندوق الاسكان العراقي 2024 للتقديم للحصول على قرض مناسب لشراء وحدة سكنية أو لبنائها، فقد فتح باب بالفعل باب التقديم من يوم 15 أكتوبر 2023 ويستمر لمدة 6 أشهر، حيث يتم غلق باب التقديم يوم 15 إبريل 2024، ويتم التقديم بشكل إلكتروني من خلال رابط وزارة الإعمار والاسكان والبلديات العراقي.

الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم

حتى يتمكن المواطن العراقي من التقديم للحصول على قرض شراء أو بناء يكن من صندوق الاسكان العراقي يجب أن تتوافر بعض الشروط وتقديم بعض الأوراق وذلك على النحو التالي: