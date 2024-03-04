هيا دي الاخبار الحلوه.. مفاجئة غير متوقعة في سعر طن الذرة الصفراء اليوم الاثنين 4 مارس 2024 في جميع الاسواق والمحلات

يسعى العديد من مربي الدواجن لمعرفة سعر طن الذرة الصفراء اليوم الاثنين 4 مارس 2024، حيث تعتبر الذرة من أهم المواد التي يبحث عنها التجار ومربي المواشي لتربية الدواجن، ومع تقلبات الأسعار وعدم ثباتها يتساءل الكثيرون عن أخر تحديث لسعر الذرة الصفراء، وهذا ما سوف نقدمه لكم في السطور القادمة وكافة التفاصيل حول أسعارها في الأسواق التجارية اليوم.

سعر طن الذرة الصفراء اليوم الاثنين

يعد سعر طن الذرة الصفراء اليوم الاثنين 4 من شهر مارس من بين أهم الأسئلة الشائعة في محركات البحث نظرًا لأهميتها للتجار في مجال الأعلاف وتربية الدواجن، وقد تم تسجيل تغير في أسعار الذرة في الأسواق، حيث يبلغ:

انخفض سعر الطن من حبوب الذرة البرازيلية بمقدار 1800 طن، حيث بلغ 13800 بدلاً من 15600.

تراجع سعر الطن من حبوب الذرة الأوكرانية إلى 12600 جنيه مصري، مما يمثل انخفاض يزيد عن 2000 جنيه.

كما انخفض سعر الطن من حبوب الذرة الأرجنتينية إلى 13800، مع تراجع السعر بأكثر من 1800 جنيه.

وسجل سعر الطن من حبوب الذرة الصفراء الأمريكية 13800 جنيه اليوم.

بينما ارتفع سعر حبوب الذرة الصفراء من نوع العويجة والرفيعة إلى 16400 جنيه. ووصل سعر الطن من حبوب الذرة المستخلصة من بذور القطن في مصر إلى 20000 جنيه.

بينما وصل سعر الطن من بذور الصويا المستوردة إلى 26000 جنيه.

سعر طن الذرة البيضاء

لا يقل الذرة الأبيض أهمية عن الذرة الصفراء، مما يثير فضول التجار ويجعلهم يتساءلون عن أسعارها في الأسواق، و اليوم وفقًا للسجلات بلغ سعر الطن ما يلي:

سعر الذرة البيضاء المحلية 16400 جنيه.

بينما وصل سعر الطن من الذرة الرفيعة إلى 16800 جنيه وهو مؤشر على توافر المنتجات في سوق مصر.

ويؤكد الخبراء أن هبوط الأسعار يعزى إلى وجود المزيد من المنتجات في الأسواق بعد انخفاض قيمة الدولار في السوق السوداء وتخلص التجار من المخزون الزائد.