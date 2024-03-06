استقبل الآن.. تردد قناة DMC Drama 2024 على الأقمار الصناعية المختلفة

يعد تردد قناة DMC Drama 2024 واحد من أهم الترددات التي يبحث عنها الكثير من المشاهدين الراغبين في متابعة عدد من المسلسلات الرمضانية الحصرية، فهي تقدم محتواها بالمجان على مدار اليوم بدون أي رسوم أو اشتراكات بجودة صوت وصورة مميزين جدًا، لنتعرف سويًا في الفقرات التالية على تردد قناة دي أم سي على كل الأقمار الصناعية.

تردد قناة DMC Drama 2024 الجديد

وقبل أن نتعرف على تردد قناة DMC Drama 2024 سنقدم لكم قائمة أسماء المسلسلات الرمضانية التي ستعرض على القناة التي ينتظرها المشاهدين وهي:

مسلسل الحشاشين للفنان كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب.

مسلسل إمبراطورية ميم للفنان خالد النبوي وحلا شيحة ونور النبوي.

مسلسل عتبات البهجة 15 حلقة للفنان يحيى الفخراني.

مسلسل بابا جه، 15 حلقة للفنان أكرم حسني، ونسرين أمين.

مسلسل فراولة 15 حلقة للفنانة نيللي كريم.

مسلسل بدون سابق إنذار 15 حلقة للفنان آسر ياسين.

تردد قناة dmc على النايل سات

تردد القناة: 12092.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة dmc على العرب سات

تردد القناة: 11449.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: أفقي.

طريقة ضبط التردد على الريسيفر