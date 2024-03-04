موعد صرف مرتبات مارس 2024 بعد اعلان الزيادة الجديدة

يتساءل موظفو الجهاز الإداري عن توقيت صرف مرتبات شهر مارس 2024، خاصةً في ظل ترقب قرار زيادة الرواتب الذي تم الإعلان عنه من قِبَل الحكومة في الشهر السابق. وتأتي هذه الاستفسارات في وقت قريب من حلول شهر رمضان، ومن المتوقع أن تتم صرف المرتبات وفقًا لزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمدة اعتبارًا من بداية الشهر الحالي.

موعد صرف مرتبات مارس 2024

وفقًا لبيان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستتم تنفيذ زيادة الرواتب الجديدة ابتداءً من شهر مارس 2024، ومن المقرر أن تُصرف في يوم الخميس الموافق 21 من هذا الشهر. قد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الشهر الماضي على مجموعة من القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي بهدف تحسين دخل العاملين في القطاع الإداري للدولة، بما في ذلك وحدات الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات الخدمية العامة، والكادرات الخاصة، والهيئات الاقتصادية العامة، سواء كانوا يخضعون لقانون الخدمة المدنية أو لا حسب الحالة الوظيفية. بناءً على هذه القرارات، قرر السيسي أيضًا رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، حيث سيصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا. وأمرت الحكومة بزيادة أجور العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية بمبلغ لا يقل عن 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا، اعتمادًا على الدرجة الوظيفية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات أخرى في مجال الحماية الاجتماعية.

جدول صرف مرتبات مارس 2024

تعلن وزارة المالية عن جدول صرف رواتب شهر مارس 2024، حيث سيتم صرفها على مدار خمسة أيام متتالية ابتداءً من يوم الخميس 21 مارس 2024 وسيكون جدول صرف الرواتب: