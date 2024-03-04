“احجز وحدتك “.. رابط التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2024 وخطوات حجز الوحدات aadl.com.dz

يمكن التسجيل في سكنات عدل 3 من خلال الرابط الرسمي، حيث قامت وزارة الإسكان بطرح سكنات عدل ثلاثة وهى عبارة عن وحدات سكنية مدعمة من الدولة وتكون بالتقسيط بسعر مخفض على فترة زمنية طويلة مقدمة من الدولة إلى المواطنين الجزائريين فقط، فقامت بطرح هذه السكنات لمن لم يستطيعوا أن يحصلوا على سكن في مرحلة سكنات عدل واحد وسكنات عدل اثنين عن طريق رابط التسجيل في سكنات عدل 3.

رابط التسجيل في سكنات عدل 3

عند طرح مرحلة جديدة من سكنات عدل نتساءل عن كيفية التقديم والى أين نذهب ويكون الجواب أنه يمكنك التقديم عن طريق الرابط الإلكتروني الذي قامت الدولة بإنشائه خصيصًا لهذا الأمر، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الموقع الإلكتروني لوكالة عدل inscription.aadl.dz. والتي تقوم بالطرح، ويمكن إرسال الأوراق المطلوبة.

كما يمكن الذهاب إلى الموقع في وكالة البريد الإلكتروني المضمون لكي يتمكن المواطنين من التقديم للحصول على وحدة سكنية مناسبة.

كيف يمكن التسجيل فى سكنات عدل ثلاثة

يمكن التسجيل في سكنات عدل ثلاثة في الربع الأول من السنة الميلادية على موقع وكالة عدل للسكن الجزائرية عبر بعض النقاط التي نتابعها والتي حددتها الدولة سوف نذكر هذا فيما يلي: