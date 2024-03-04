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“من هنا”.. رابط منصة حجز العملة الأجنبية 4000 آلاف دولار منظومة الأغراض الشخصية بالرقم الوطني عبر مصرف ليبيا المركزي
يتزايد السؤال عن رابط منصة حجز العملة الأجنبية للأغراض الشخصية عند إعلان الحكومة الليبية عن ذلك، حيث يستطيع المواطن التقديم والحجز حتى مبلغ أربعة آلاف من دولار للمواطن الواحد لكي تقوم الدولة بتلبية طلبات مواطنيها وذلك يتم بشكل قانوني عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي التابع للبنك المصرفي الليبي بكل سهولة.
رابط منصة حجز العملة الأجنبية للأغراض الشخصية
قامت الدولة بتوفير رابط منظومة حجز العملة الأجنبية على الموقع الإلكتروني الرسمي ويمكن الحجز بعد انطباق بعض الشروط واتباع بعض الخطوات بشكل إلكتروني كالتالي:
- التوجه مباشرة نحو رابط منصة حجز العملة الأجنبية.
- ثم تسجل الدخول على الموقع وكتابة الرقم السري الخاص بك.
- إدخال البيانات الخاصة بك واملاء كل البيانات المطلوبة داخل نموذج طلب حجز عملة الأجنبية.
- ثم بعد كتابة البيانات قم بالضغط على أيقونة تأكيد على الطلب.
- ثم يكون صرف العملة الأجنبية حسب ترتيب سابقة الطلب من المواطنين.
شروط منصة حجز العملة الأجنبية للأغراض الشخصية
يوجد بعض الشروط التي لابد من انطباقها للحصول على العملة الأجنبية بشكل قانوني عبر مصرف ليبيا المركزي وهي:
- أولًا وجود حساب بنكي يغطي قيمة أربع ألاف دولار من العملة المحلية.
- أن يتم تطابق البيانات التي في حسابك الشخصي مع البيانات التي قمت بإدخالها في الطلب المقدم إلكترونياً.
- أن يكون الحساب البنكي ساري وليس عليه أي حجز أو قيود تمنعك من التصرف في حسابك .