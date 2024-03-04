“حبس وخراب ديار”.. مفاجأة صادمة للمواطنين بشأن” مخالفات البناء” على الأراضي الزراعية .. خليك في السليم وابعد عن المخالف ياعم

تم تعزيز قانون البناء بإصدار عقوبات صارمة تستهدف المحتالين في عمليات البناء حيث تفرض العقوبات على من يخالفون المواصفات والأصول الفنية المحددة في التصميم والتنفيذ والإشراف على الأعمال البنائية وينص القانون على عقوبات تشمل الحبس والغرامات، وتطبق هذه العقوبات على أي شخص يقوم بإقامة أعمال بناء بدون احترام المواصفات المطلوبة أو بدون الامتثال للتراخيص اللازمة.

شرح مخالفات البناء

تنص المادة 104 من القانون الجديد على عقوبات صارمة تفرض على المخالفين في مجال البناء حيث يحكم عليهم بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية لا تقل عن قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه وفي حالة سقوط البناء جزئيًا أو كليًا أو تعريضه للخطر ويتم تطبيق عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر إضافة إلى فرض غرامة مالية رتأتي هذه العقوبات الصارمة في إطار الحفاظ على سلامة المباني والمنشآت وحماية المواطنين والممتلكات من المخاطر المحتملة للأعمال البنائية غير القانونية أو غير المطابقة للمواصفات.

قوانين البناء الموحدة