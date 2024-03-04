بعد وصول الدولار 45,44 جنيه.. إنخفاض قوي يضرب اسعار اللحوم اليوم الاثنين 4 مارس في جميع المجازر.. المعلمين بتعيط

اسعار اللحوم اليوم، لقد بدأ البحث من قِبل العديد من المواطنين عن قائمة أسعار اللحوم اليوم الاثنين الموافق 4 مارس 2024 في مصر، حيث شهدت تلك الأسعار انخفاضًا كبيرًا في جميع محلات الجزارة، وذلك في ظل تراجع أسعار جميع المواد الغذائية في البلاد بفعل توقيع اتفاقية رأس الحكمة التي ساهمت في انخفاض سعر الدولار بشكل ملحوظ في سوق الصرف السوداء.

اسعار اللحوم اليوم

مع تكرار البحث من قِبل العديد من المواطنين في مختلف منازلهم في مصر عن أسعار اللحوم اليوم الإثنين الموافق 4 مارس 2024، والرغبة في متابعة تلك الأسعار يوميًا نظرًا لاقتراب شهر رمضان المبارك المقرر في اليوم الاثنين المقبل الموافق 11 مارس 2024، تم الإعلان عن توقعات بأن تكون الأسعار كالتالي في جميع محلات الجزارة:

تتراوح أسعار اللحوم اليوم بين مجموعة متنوعة من الأسعار، حيث يبلغ سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 300 إلى 370 جنيهًا.

بينما يتراوح سعر كيلو الضأن بين 400 إلى 480 جنيهًا.

أما سعر اللحم البلدي فهو ما بين 400 إلى 450 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر اللحم الجملي ما بين 300 إلى 350 جنيهًا للكيلو.

بالنسبة لسعر كيلو الكبدة، فإنه يتراوح ما بين 340 إلى 370 جنيهًا.

وسعر اللحم المفروم العادي يتراوح أيضًا بين 340 إلى 370 جنيهًا للكيلو.

أما سعر كيلو اللحم البرازيلي البقري في اليوم الحالي فبين 190 و 250 جنيهًا.

بينما يقدر سعر كيلو اللحم الهندي بحوالي 170 جنيهًا للمفروم، وأخيرًا، يتراوح سعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات حوالي 210 جنيهات.

أسعار اللحوم اليوم في المنافذ الحكومية

نقدم لكم قائمة أسعار اللحوم اليوم في المنافذ الحكومية كالتالي.