موبايل نوكيا بكاميرا ٥٠ ميجا بيكسل بسعر رخيص جداً هيفاجئك!

لشركة نوكيا تاريخ طويل عند جموع الناس، وذلك لأنها شركة رائدة في مجال صناعة الهواتف المحمولة بجميع أنواعها، وأخيرا أطلت علينا الشركة المنتجة لها بهاتف ذكي ذات مميزات رائعة، وسعر مناسب للكثير، لذا سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، أرخص موبايل نوكيا بكاميرا ٥٠ ميجا بيكسل السعر مفاجأة.

مواصفات هاتف Nokia G42

بعد معرفة سعر هاتف نوكيا G42 بدأ الكثير من المهتمين يتساءلون عن مواصفات ذلك الهاتف وهي كما يلي.

اسم الهاتف Nokia G42 عدد الرامات ٤ جيجا بايت سعة التخزين الداخلية ١٢٨ جيجا بايت ألوان الهاتف متوافرا بالألوان التالية الرمادي والارجواني نوع الشاشة IPS LCD حجم الشاشة ٦.٥ بوصة الشبكات التي يدعمها G2, G3 G4 G5 عدد الشرائح اثنين نوع الشريحة Nano SIM نوع المعالج Snapdragon 480 Plus سعة البطارية ٥٠٠٠ ملي امبير نظام التشغيل اندرويد ١٣ عدد الكاميرات اثنين دقة الكاميرا الخلفية ٥٠ ميجا بيكسل دقة الكاميرا الأمامية ٨ ميجا بيكسل

مميزات هاتف Nokia G42

يحتوي هاتف Nokia G42 على العديد من المميزات الرائعة التي جعلت الكثير يتساءل عنها منها ما يلي:

أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦.٥ بوصة وهي تمكن من الرؤية بكل وضوح.

كما أنه أيضاً يدعم كاميرا خلفية ذات جودة عالية لا مثيل لها، بالإضافة أيضاً إلى جودة أمامية في غاية الروعة.

وليس ذلك فحسب بل إنه يدعم أيضاً سعة تخزين داخلية كبيرة جداً لتحميل أكبر الملفات والصور دون أي قلق.

وأيضا من أهم مميزاته أنه يدعم بطارية قوية يمكنها العمل لساعات متواصلة وأيضا قوة شحن سريعة جداً.

ومن مميزاته أيضاً أنه يدعم نظام التشغيل أندرويد ١٣ ويمكنه العمل أيضاً على نظام تشغيل اندرويد ١٥.

بالإضافة إلى الصوت النقي، وإمكانية توسيع الذاكرة من خلال ذاكرة التخزين الخارجية.

سعر هاتف Nokia G42