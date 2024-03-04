تكنولوجيا

موبايل نوكيا بكاميرا ٥٠ ميجا بيكسل بسعر رخيص جداً هيفاجئك!

shehabelgobaryph2منذ ساعة واحدة
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أرخص موبايل نوكيا بكاميرا ٥٠ ميجا بيكسل السعر مفاجأة
أرخص موبايل نوكيا بكاميرا ٥٠ ميجا بيكسل السعر مفاجأة

لشركة نوكيا تاريخ طويل عند جموع الناس، وذلك لأنها شركة رائدة في مجال صناعة الهواتف المحمولة بجميع أنواعها، وأخيرا أطلت علينا الشركة المنتجة لها بهاتف ذكي ذات مميزات رائعة، وسعر مناسب للكثير، لذا سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، أرخص موبايل نوكيا بكاميرا ٥٠ ميجا بيكسل السعر مفاجأة.

مواصفات هاتف Nokia G42

  • بعد معرفة سعر هاتف نوكيا G42 بدأ الكثير من المهتمين يتساءلون عن مواصفات ذلك الهاتف وهي كما يلي.
اسم الهاتفNokia G42
عدد الرامات٤ جيجا بايت
سعة التخزين الداخلية١٢٨ جيجا بايت
ألوان الهاتفمتوافرا بالألوان التالية الرمادي والارجواني
نوع الشاشةIPS LCD
حجم الشاشة٦.٥ بوصة
الشبكات التي يدعمهاG2, G3 G4 G5
عدد الشرائحاثنين
نوع الشريحةNano SIM
نوع المعالجSnapdragon 480 Plus
سعة البطارية٥٠٠٠ ملي امبير
نظام التشغيلاندرويد ١٣
عدد الكاميراتاثنين
دقة الكاميرا الخلفية٥٠ ميجا بيكسل
دقة الكاميرا الأمامية٨ ميجا بيكسل

مميزات هاتف Nokia G42

يحتوي هاتف Nokia G42 على العديد من المميزات الرائعة التي جعلت الكثير يتساءل عنها منها ما يلي:

  • أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦.٥ بوصة وهي تمكن من الرؤية بكل وضوح.
  • كما أنه أيضاً يدعم كاميرا خلفية ذات جودة عالية لا مثيل لها، بالإضافة أيضاً إلى جودة أمامية في غاية الروعة.
  • وليس ذلك فحسب بل إنه يدعم أيضاً سعة تخزين داخلية كبيرة جداً لتحميل أكبر الملفات والصور دون أي قلق.
  • وأيضا من أهم مميزاته أنه يدعم بطارية قوية يمكنها العمل لساعات متواصلة وأيضا قوة شحن سريعة جداً.
  • ومن مميزاته أيضاً أنه يدعم نظام التشغيل أندرويد ١٣ ويمكنه العمل أيضاً على نظام تشغيل اندرويد ١٥.
  • بالإضافة إلى الصوت النقي، وإمكانية توسيع الذاكرة من خلال ذاكرة التخزين الخارجية.

سعر هاتف Nokia G42

  • ويعد سعر هاتف Nokia G42 من أهم مميزاته ولا يتناسب مع مميزاته الرائعة التي يتمتع بها.
  • حيث وصل سعره حوالي ١٢٠ دولار أمريكي أي ما يقارب ٣,٧٠٠ جنيه مصري.
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shehabelgobaryph2منذ ساعة واحدة
0

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