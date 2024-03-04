المدخنين هيهيصوا قبل رمضان والحكومة تفتح النار على التجار .. اسعار السجائر اليوم .. السعر الحقيقي صادم لجميع أصحاب المحلات

اسعار السجائر اليوم، يتجه الكثير من الأشخاص إلى محركات البحث الإلكتروني للتعرف على أسعار السجائر بعد تراجع سعر الدولار، حيث يشمل هذا البحث المدخنين والتجار بشكل أساسي، حيث يسعىون لمعرفة ما إذا كانت أسعار السجائر قد انخفضت بالفعل في الأسواق المصرية بعد هذا التراجع أم لا.

الجهات الرسمية تعلن ضبط اسعار السجائر اليوم

تم الإعلان من قبل الجهات المختصة بأنه سيتم تنظيم أسعار السجائر في الأسواق المصرية عقب انخفاض سعر الدولار، حيث سيتم تحديد الأسعار وضبطها بين متاجر التجزئة وتجار الجملة، وقد قامت الجهات الرسمية بتوضيح هذا الأمر، سيتم تقديم تفاصيل إضافية لاحقًا حول أسباب ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق وما إذا كان سيتم خفضها بعد انخفاض سعر الدولار.

أسعار السجائر اليوم بعد إنخفاض سعر الدولار

تم تحديث أسعار السجائر في مصر لعام 2024، في هذا الفقرة سوف نرصد لحضراتكم أسعار السجائر الحقيقه المعلنه من قبل شركة الشرقية للدخان والاسعار المنتشرة في الأسواق ليست صحيحة حيث تم تسعيرها من قبل التجار فقط، حيث جاءت الأسعار الحقيقة على النحو التالي.

سجائر البوكس 10 سجائر: 22 جنيهًا (كانت 20 جنيهًا قبل الزيادة).

سجائر كليوباترا كينج سايز: 30 جنيهًا (كانت 27 جنيهًا قبل الزيادة).

سجائر كليوباترا سوفت كوين: 30 جنيهًا (كانت 27 جنيهًا قبل الزيادة).

سجائر كليوباترا بوكس أبيض: 30 جنيهًا (كانت 27 جنيهًا قبل الزيادة).

سجائر بوسطن / بلمونت: 30 جنيهًا (كانت 27 جنيهًا قبل الزيادة).

سجائر كليوباترا سوبر: 30 جنيهًا (كانت 27 جنيهًا قبل الزيادة).

سجائر مونديال أحمر- أزرق- سيلفر: 30 جنيهًا (كانت 27 جنيهًا قبل الزيادة).

سجائر كليوباترا بلاك ليبول: 30 جنيهًا (كانت 27 جنيهًا قبل الزيادة).

سجائر مونديال سويتش منتول- بلوبيري: 30 جنيهًا (كانت 27 جنيهًا قبل الزيادة)

بعد تراجع الدولار هل تنخفض أسعار السجائر

في شهر فبراير، شهد العديد من الأشخاص تحديات اقتصادية بسبب ارتفاع الأسعار في مختلف المجالات، وخاصة في أسعار السجائر، أعلنت رؤساء شركات السجائر في منتصف فبراير عن زيادة أسعار السجائر في الأسواق المصرية بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام بعد ذلك، حاولت الشركات توفير كميات كبيرة من السجائر للتجار، ورغم توفر هذه الكميات، ظهرت علامات على انخفاض الأسعار في الأسواق.

كما أكدت أصحاب المحلات والأكشاك، حيث رئيس الشركة المصنعة للسجائر، هاني أمان، أكد أن الشركة تسعى جاهدة لحل مشكلة ارتفاع أسعار السجائر بعد انخفاض سعر الدولار لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين على الرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسبة 50% في مصر، إلا أن زيادة أسعار السجائر كانت بنسبة 10% فقط، وستقوم الشركة بتحمل التكاليف الإضافية لتخفيف الضغط على المواطنين.