استمتع بمشاهدة أفضل المسلسلات! استقبل تردد قناة ام بي سي مصر الجديد 2024 على النايل سات بجودة عالية

كثيرا نرغب في مشاهدة أحدث المسلسلات الحصرية مع توافر جودة في نقل الصوت والصورة على قناة، كل تلك المواصفات تنطبق على ام بي سي من أكثر القنوات الفضائية التي تحرص على تقديم كل ماهو أفضل لجميع مشاهديها، مما اضطر العديد إلى البحث عن ترددها، نظرا فيما تقدمه من محتوى، بالإضافة إلى برامجها المتنوعة، لذلك يكون عليها إقبال من قبل الكثير من الأفراد، اليوم سنقدم لكم تردد قناة ام بي سي مصر الجديدة 2024 بجودة عالية علي النايل سات مع التعرف على كيفية تثبيتها بخطوات بسيطة.

تردد قناة ام بي سي مصر الجديدة 2024 بجودة عالية علي النايل سات

تعتبر قناة ام بي سي من القنوات التي عليها نسبة مشاهدة عالية، خاصة في شهر رمضان المبارك، نظرا فيما تقدمه من مسلسلات حصرية وبرامج متنوعة، فهي ترضي جميع الأذواق العامة، للتعرف على ترددها، تابع فيما يلي:

تردد MBC مصر

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12015.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة MBC2

القمر الصناعي:نايل سات.

التردد: 11823.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة MBC أكشن

التردد: 12467.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة أم بي سي بوليوود

التردد: 12284.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة أم بي سي 2

التردد: 12284.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الاستقطاب: عمودي.

طريقة تثبيت تردد القنوات