في هذا التوقيت اعمل حسابك من الآن.. موعد امتحانات الترم الثاني 2024 ابتدائي – اعدادي – ثانوي .. اعرف مواعيدك

موعد امتحانات الترم الثاني 2024، بعد انتهاء إجازة الفصل الدراسي الأول لعام 2024، قام العديد من الطلاب والطالبات في مصر بالبحث المكثف حول جداول امتحانات الترم الثاني، بدأ الطلاب استعدادهم للفصل الدراسي الثاني منذ عدة أسابيع، وقد حددت وزارة التربية والتعليم بدقة مواعيد اختبارات هذا الفصل، مع الإعلان أيضًا عن توقيت امتحانات جميع المراحل التعليمية. سنقوم الآن بتوضيح جداول الاختبارات لكل مرحلة في الفقرات التالية.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع المراحل

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل جدول الاختبارات للعام الحالي، حيث حددت يوم 15 يونيو 2024 لأداء امتحانات الثانوية العامة، يأتي يوم 25 مايو في هذا الجدول لاختبارات الصفوف الانتقالية، والتي ستُجرى يوم السبت، كما تم تخصيص يوم 25 مايو 2024 لاختبارات الشهادة الإعدادية، فيما سيتم أداء امتحانات الدبلومات الفنية في الأول من يونيو 2024، الاختبارات الخاصة بالتعليم العالي ستنطلق في يونيو وتمتد حتى نهاية الشهر، وفقًا للجدول الزمني المحدد.

الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني 2024

تألفت وزارة التربية والتعليم خطة زمنية متناسقة مع سير الفصول الدراسية للعام الحالي، حيث أظهرت الوزارة النقاب عن تفاصيل الخطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني، انطلق الترم الثاني في العاشر من فبراير الماضي، ومن المقرر أن ينتهي في السادس من يونيو لعام 2024. كما تم تحديد يوم 25 مايو لإجراء امتحانات جميع المراحل التعليمية المختلفة، فيما تبدأ امتحانات الثانوية العامة في الخامس عشر من يونيو.

موعد امتحانات النقل الأزهري

أفصحت مشيخة الأزهر عن جدول زمني خاص بأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، حيث من المقرر أن تنطلق في الحادي عشر من فبراير وتستمر حتى يونيو 2024، تشمل هذه المواعيد جميع المناطق الأزهرية في مختلف المحافظات. وأشارت الأزهر إلى أن موعد امتحانات نهاية العام سيُعلن عنه عبر المنصات الإلكترونية الخاصة بالأزهر.