الفتة المصرية على أصولها مع اللحمة المحمرة: تحفة فنية على مائدتك في رمضان!

تكثر محركات البحث على جوجل عن طريقة عمل الفتة المصري على أصولها مع اللحمة المحمرة الشهية، تعتبر من أكثر الوصفات التي يفضلها العديد من الأشخاص، فهي طبق أساسي، يقدم على المائدة في أول أيام عيد الأضحي، بالإضافة إلى طعمها الشهي والمميز ورائحتها التي تجعلك تشعر بالجوع الشديد، لا أحد يختلف على طعمها ومذاقها الخاص في الطعم، يمكنك إعدادها في الأيام العادية بكل سهولة ومكونات يوجد أغلبها في المنزل، تلائم أيضا في التجمعات العائلية.

طريقة عمل الفتة المصري على أصولها مع اللحمة المحمرة

الفتة بالطريقة المصرية من أكثر الطرق الشهية واللذيذة في طعمها، إضافة إلى طعمها الشهي ومذاقها الفريد من نوعه، يمكنك تحضيرها بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات التالية:

المكونات:

ثلاث ثمرات من الطماطم.

ملعقة من صلصة الطماطم.

شطة بناء على رغبتك.

ملعقة من الخل.

¼ ملعقة من السكر.

زيت ذرة.

ملح وفلفل أسود.

½ كيلو من اللحم مقطع إلى مكعبات.

عيش بلدى، مقطع إلى قطع صغيرة.

حبهان وورق لورا.

بصلة حجمها كبير.

خمس فصوص من الثوم.

كوبين من الأرز.

طريقة التحضير: