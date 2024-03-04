لا تفوتها! تردد قناة دبي الرياضية الجديد 2024 على النايل سات وعربسات!

تقدم قناة دبي الرياضية تشكيلة استثنائية من البطولات الرياضية على شاشتها، سواء كانت هذه البطولات على الصعيدين المحلي والدولي، وبالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم برنامج رياضي فريد من نوعه، حيث يشارك مجموعة من المذيعين والمعلقين والمراسلين الرياضيين في تقديم تغطية شاملة لأحدث الأحداث الرياضية، ويجدر بالذكر أن القناة تنقل بثها عبر الحدود الوطنية، حيث تتمتع بانتمائها إلى الإمارات العربية المتحدة، وتتبع لمؤسسة دبي للإعلام، ووتتميز القناة بكونها قناة مجانية، حيث يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمحتواها دون الحاجة إلى أي اشتراك، وتعمل بشكل متواصل دون انقطاع على مدار اليوم.

يستقبل تردد قناة دبي الرياضية على القمر الصناعي عرب سات بجودة SD

لضبط تردد قناة دبي الرياضية على القمر الصناعي عرب سات، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

استخدم جهاز التحكم عن بعد للنقر على صندوق التركيب للريسيفر، ثم حدد اتجاه الهوائي لاستقبال إشارات القمر الصناعي عرب سات.

بعد ذلك، أدخل كلمة المرور المكونة من أربعة أرقام واضغط على زر موافق.

انتقل إلى أيقونة قائمة التردد وأدخل التردد المحدد الذي هو 12130.

قم بتعيين معدل الترميز على 27500.

اختر استقطاب القناة كعمودي.

أدخل قيمة معامل تصحيح الخطأ وهي 5/6.

بعد ذلك، انتقل إلى حقل البحث واضغط على زر موافق لتأكيد الإعدادات.

تردد قناة دبي الرياضية بجودة HD على القمر الصناعي نايل سات

للحصول على تردد قناة دبي الرياضية عبر القمر الصناعي نايل سات، يمكنك ضبط الإحداثيات وفقًا للجدول التالي: