قبل رمضان اعرف.. اسعار ياميش رمضان 2024 والمكسرات بجميع المحلات .. مفاجآت تنتظر المواطنين قبل الشهر الكريم

اسعار ياميش رمضان 2024، شهد الفترة الأخيرة زيادة في الاهتمام بالتحضيرات لشهر رمضان، حيث تستعد الأمهات وربات المنازل بحماس لاستقبال هذا الشهر الفضيل، نقدم لكم في هذا المقال نظرة حول المنتجات الرمضانية الأساسية وأسعارها لعامنا الحالي، بعيدًا عن التكرارات الإلكترونية.

اسعار ياميش رمضان 2024

8 أيام تفصلنا عن وصول شهر رمضان، حيث تسعى الأمهات لاستطلاع أسعار منتجات رمضان مثل المكسرات وما إلى ذلك، يُلاحظ هذا العام ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار هذه المنتجات، حيث وصلت بعضها إلى مستويات لم نشهدها من قبل، فيما يلي نظرة فاحصة على أبرز تلك المنتجات وأسعارها.

200 جرام من المشمش بسعر يبلغ حوالي 149 جنيه. كيلو التمر يتراوح بين 40 إلى 150 جنيه. كيلو التين المجفف بين 60 إلى 150 جنيه. كيلو الفول السوداني المقشر بحوالي 100 جنيه. نصف كيلو من البلح الصقعي بسعر حوالي 60 جنيه. كيلو البلح الصعيدي بسعر حوالي 53 جنيه. كيلو الفستق المحمص بحوالي 350 جنيه. لفة قمر الدين بسعر حوالي 30 جنيه. البلح المجدول بحوالي 250 جنيه للكيلو. كيلو الخوخ المجفف بحوالي 120 جنيه.

أسعار المكسرات 2024

تقدم الأسواق المصرية مجموعة متنوعة من المكسرات بأسعار خاصة، إليكم لمحة عن بعض أنواعها.