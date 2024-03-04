تردد القنوات
استقبلها دلوقتي! تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2024 على النايل سات وعربسات!
في ظل الارتفاع المستمر للشغف بالرياضة على مستوى العالم، تحتل قنوات الرياضة مكانة بارزة بين الباحثين عن التغطية الرياضية المميزة، ومن ضمن هذه القنوات، تبرز قناة ON Time Sport كواحدة من الأسماء المرموقة، حيث حققت شهرة واسعة بين المشاهدين في الوطن العربي، وتعد من بين القنوات البارزة في المنطقة في مجال التغطية الرياضية.
تردد أون تايم سبورت
تقدم ON Time Sport مجموعة واسعة من البطولات والدوريات الرياضية العالمية والمحلية، بما في ذلك الدوري المصري الممتاز، وتحمل قناة ON Time Sports الترددات التالية على الأقمار الصناعية:
التردد على قمر نايل سات:
- التردد: 10872
- معامل تصويب الخطأ: 5/6
- الاستقطاب: عمودي.
على قمر عرب سات:
- التردد: 11747
- معامل تصويب الخطأ: 5/6
- الاستقطاب: أفقي.
على قمر النايل سات بجودة عالية (HD):
- التردد: 10853
- معامل تصويب الخطأ: 5/6
- الاستقطاب: أفقي.
قناة تايم سبورت الارضية مباشر
- تايم سبورت الأرضية تعتبر قناة رياضية مصرية مجانية، تديرها وتملكها مؤسسة الأهرام للصحافة والنشر، وتقوم القناة بتقديم تغطية شاملة لمختلف الأحداث الرياضية على الصعيدين المصري والعربي والعالمي.
- تبث القناة على النطاق الأرضي المصري، ويمكن الوصول إليها بسهولة باستخدام هوائي داخلي أو خارجي وجهاز استقبال بسيط، وتقوم تايم سبورت الأرضية بتغطية متنوعة للبطولات الرياضية المحلية والدولية، بما في ذلك الدوري المصري الممتاز، إضافةً إلى العديد من الأحداث الرياضية الأخرى.
- تقدم قناة اون تايم سبورت تحليلاً شاملاً وتغطية حصرية للأحداث الرياضية، وتضم برامج رياضية تحليلية يقدمها نجوم الرياضة البارعين في مصر، وبالنسبة للمشاهدين الذين يعيشون خارج مصر، يتيح لهم متابعة بث تايم سبورت الأرضية عبر الإنترنت عبر موقع القناة الرسمي، حيث ينقل البث المباشر بجودة عالية وبدون تقطيع.