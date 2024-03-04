استقبلها دلوقتي! تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2024 على النايل سات وعربسات!

في ظل الارتفاع المستمر للشغف بالرياضة على مستوى العالم، تحتل قنوات الرياضة مكانة بارزة بين الباحثين عن التغطية الرياضية المميزة، ومن ضمن هذه القنوات، تبرز قناة ON Time Sport كواحدة من الأسماء المرموقة، حيث حققت شهرة واسعة بين المشاهدين في الوطن العربي، وتعد من بين القنوات البارزة في المنطقة في مجال التغطية الرياضية.

تردد أون تايم سبورت

تقدم ON Time Sport مجموعة واسعة من البطولات والدوريات الرياضية العالمية والمحلية، بما في ذلك الدوري المصري الممتاز، وتحمل قناة ON Time Sports الترددات التالية على الأقمار الصناعية:

التردد على قمر نايل سات:

التردد: 10872

معامل تصويب الخطأ: 5/6

الاستقطاب: عمودي.

على قمر عرب سات:

التردد: 11747

معامل تصويب الخطأ: 5/6

الاستقطاب: أفقي.

على قمر النايل سات بجودة عالية (HD):

التردد: 10853

معامل تصويب الخطأ: 5/6

الاستقطاب: أفقي.

قناة تايم سبورت الارضية مباشر