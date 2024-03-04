تردد القنوات
اضبطها دلوقتي وفرح أطفالك! تردد قناة ماجد كيدز الجديد 2024 على النايل سات وعربسات!
بحثًا عن تردد قناة ماجد للأطفال خلال العطلات الصيفية؟ تقدم قناة ماجد كيدز مجموعة متنوعة من الأفلام والبرامج الكرتونية للأطفال، بالإضافة إلى برامج تعليمية توجه الآباء حول أساليب التربية الحديثة وتقديم نصائح حول التفاعل الإيجابي مع الأطفال، مع تردد قناة كابتن ماجد كيدز الجديد، سيتمكن أطفالكم من مشاهدة أفضل مسلسلات الكرتون العربية والعالمية، بالإضافة إلى الأغاني والبرامج التعليمية التي تُناسب عمرهم.
ترددات شبكة ماجد للأطفال على النايل سات 2024
للتمتع بمحتوى قناة ماجد للأطفال المتاح على مدار الساعة، يمكنك ضبط تردد القناة باستخدام الخطوات التالية:
- قم باختيار القمر الصناعي Nilesat.
- انقر على مربع الترددات وأدخل القيمة 11411.
- قم بتعيين قيمة الترميز على 27500.
- إنشاء استقطاب أفقي.
- قم بضبط معامل تصحيح الخطأ على 3/4.
- انقر على مربع البحث وأكد القبول بالموافقة.
تردد قناة ماجد على العرب سات
يُسهِّل الآن تنزيل قناة ماجد عبر القمر الصناعي عرب سات، حيث قامت القناة بإعلان تردد رسمي وهو:
- التردد: 11804
- معدل الترميز: 27500
- معدل تصحيح الخطأ: 3/4
- الاستقطاب: أفقي
مميزات قناة ماجد
تتميز قناة ماجد بمزايا عدة يثنى عليها العديد من أولياء الأمور، والتي شجعتهم على تشجيع أبنائهم على متابعتها بأمان، وهذه المميزات:
- تقدم القناة العديد من الأغاني التعليمية، حيث يتعلم الأطفال حروف الأبجدية من خلال رسوم متحركة جذابة.
- تقدم القناة رسائل وبرامج تربوية توجهها إلى أولياء الأمور لتقديم نصائح قيمة حول التربية السليمة.
- تساهم القناة في تعليم الأطفال اللغة الإنجليزية ونطق الحروف والكلمات من خلال الأغاني.
- تعزز برامج ماجد كيدز تنمية مهارات وهوايات الأطفال مثل الغناء والرسم والابتكار.