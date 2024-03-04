كاسات الجيلي بالفاكهة: تحفة فنية هتخليكي ملكة الحلويات!

إذا كنت في أوقات فراغك أو في مناسبة سعيدة وتريدين إعداد وصفة سهلة وبسيطة فإن طريقة عمل كاسات الجيلي بالفاكهة التي تحتوي على بعض الفاكهة المشكلة الغنية بالكثير من المعادن والفيتامينات المفيدة.

طريقة عمل كاسات الجيلي بالفاكهة

اصنعي لأفراد أسرتك حلى بارد وسريع وذلك عند اتباع تلك الخطوات لإعداد طريقة عمل كاسات الجيلي بالفاكهة.

المكونات

علبة جيلي مذاب في كاسين من الماء.

٢/1 كيلو من الفاكهة المشكلة.

كاسترد مجهز.

كمبوت.

كوب من الكريمة الشانتيه.

بياض بيضة واحدة مخفوقة.

الطريقة

اخلطي الجيلي مع الماء في إناء على النار ليتم ذوبانه واتركيه يبرد ولكي لا تجعليه يتجمد.

قطعي الفاكهة إلى مكعبات صغيرة وضعيها في كاسات ثم اسكبي عليها وضعيها بالثلاجة حتى تصبح متجمدة.

جهزي الكسترد من خلال خلطه بمقدار قليل من اللبن البارد ثم اسكبي عليه اللبن المغلي المحلى بالسكر

وارفعيه في إناء على النار لمدة خمس دقائق حتى يصبح ناضجًا.

أضيفي بياض البيض المخفوق إلى كوب من الكريمة الشانتيه وأضيفي إليه السكر مع تقليبه جيدًا.

اسكبي الكسترد فوق كاسات الجيلي واتركيه يبرد ثم زينيه بالكريمة شانتيه وقطع الفاكهة.

طريقة أخرى لعمل جيلي بالفواكه

جهزي طريقة عمل جلي بالفواكه باسهل المكونات والخطوات وقدميها لزوارك وعائلتك في المناسبات، فإعدادها لا يتعدى ربع ساعة.

المكونات

علبة جيلي مانجو.

قطع من الفاكهة المشكلة.

الطريقة

ذوبي علبة الجيلي في ماء بارد، ثم اتركيه يغلي على النار لمدة خمس دقائق، ثم اتركيه يبرد قليلًا.

احضري تشكيلة من الفاكهة المتاحة مثل التفاح والمانجو والموز وضعيها في كاسات، واسكبي فوقها سائل الجيلي .

أدخلي كاسات جيلي الفاكهة الثلاجة لتبرد لمدة أربع ساعات وقدميها بعد ذلك.

طريقة عمل كاسات الجيلي بالفراولة

تعد طريقة عمل كاسات الجيلي المجهزة بالفراولة من وصفات الحلوى الباردة المفضلة لدى الكثيرين يتم إعدادها بكل بساطة وسهولة.

المكونات

علبة جيلي فراولة.

١ علبة جيلي توت.

فراولة حسب الرغبة.

كوب من الكريم شانتيه.

الطريقة