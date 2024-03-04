وداعاً للبرد! إليكي طريقة عمل البليلة.. طبق الشتاء الدافئ!

حبوب القمح من أهم أنواع البقوليات المليئة بالكثير من الفيتامينات والمعادن والنشويات والسعرات الحرارية وهي تدخل في تصنيع بعض أنواع الحلويات مثل المهلبية والمخبوزات، ونقدم لكم من ضمن الوصفات التي تحتوي عليها في هذا المقال طريقة عمل البليلة فكم هي شهية ولذيذة بالنسبة للصغار والكبار.

طريقة عمل البليلة

يمكنك اعتبار اللبن مكون اختياري في طريقة عمل البليلة إذا لم يتوافر لديك على الرغم من أنه يزيد من قيمتها الغذائية

المكونات

كيلو إلا ربع قمح.

١كيلو من اللبن.

قرفة بودر.

جوز هند مبشور.

الطريقة

اغسلي حبوب القمح جيدا بعد إزالة أي شوائب منه وضعيها في إناء مملوء بالماء ليصل إلى ثلاث أرباعه.

ارفعي الإناء على درجة حرارة هادئة لمدة سبع ساعات حتى تنضج حبوب القمح.

ضعي اللبن في وعاء ليتم تسخينه على النار واسكبي البليلة في طبق عميق واخلطيها باللبن الساخن وزيني وجهها بالقرفة وجوز الهند المبشور.

طريقة أخرى لعمل البليلة

وضع المكسرات على طريقة عمل البليلة سوف يكون أمر رائع حيث يجعل طعمها لذيذ عندما تتذوقينها كما أن القرفة والفانيلا تكسبها نكهة عطرية خاصة.

الطريقة