“رسـمياً عبر البوابة التعليمية لسلطنة عمان”نتائج الدبلوم العام في عمان 2024 certificate.moe.gov.om

تترقب جموع الطلاب في سلطنة عمان إصدار نتائج اختبارات الدبلوم في سلطنة عمان 2024 وتُعتبر هذه الفترة التحصيلية جسر العبور نحو التعليم الجامعي وتشكل أهمية بالغة بالنسبة للطلاب الطامحين إلى الحصول على وظائف عُليا لهذا السبب سنشرح لاحقاً كيفية الاستعلام عن نتائج اختبارات الدبلوم في سلطنة عمان 2024 .

طريقة الاستعلام عن نتائج اختبارات الدبلوم في سلطنة عمان 2024

بتطلعات مكللة بالتفوّق والإنجاز في سائر المقررات التعليمية يترقب الطلاب في سلطنة عمان الذين يدرسون في مرحلة الدبلوم بشغف لحظة إعلان نتائج اختبارات الدبلوم في سلطنة عمان 2024.

أولا يتم الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم العمانية .

بعد ذلك يقوم الطالب بكتابة الرقم الامتحان والرقم الخاص بالبطاقة العمانية الخاص به.

وإذا كان الطالب مقيم في عمان فقط، فيجب أن يقوم بإدخال الرقم الامتحاني ورقم الإقامة الخاص به.

بعد ذلك يتم كتابة البيانات الأساسية الأخرى، مثل: (اسم المدرسة والمنطقة التعليمية في السلطنة وكلك تاريخ الميلاد للتأكد من شخصية الطالب أو الطالبة).

ومن ثم يتم النقر على زر أيقونة إظهار النتائج.

وبعد ذلك سوف يتم ظهور نتائج المواد الدراسية بشكل تفصيلي.

طريقة تقديم طلب التظلم في درجات المواد

أن الطالب لديه القدرة على الاعتراض على العلامات أو المعدلات التي تم إعلانها عبر الموقع الإلكتروني من خلال اتباع الإجراءات المُبينة أدناه: